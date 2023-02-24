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"Шахтар" отримав перелік потенційних суперників у 1/8 фіналу Ліги Європи

Фото: "Шахтар" пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Останній представник України в європейських турнірах сезону 2022/23 – донецький "Шахтар" – матиме 7 потенційних суперників під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Наступна стадія другого за рангом єврокубка традиційно складатиметься з двох матчів. У них переможці групового етапу Ліги Європи зустрінуться з командами, що пройшли плей-офф турніру.

"Гірники" в 1/8 фіналу Ліги Європи зіграють із лондонським "Арсеналом", севільським "Бетісом", стамбульським "Фенербахче", угорським "Ференцварошем", роттердамським "Фейєнордом", німецьким "Фрайбургом", іспанським "Реал Сосьєдадом" або бельгійським "Сент-Жилуазом". Разом із "Шахтарем" до списку несіяних команд потрапили "Ювентус", "Байєр", МЮ, "Рома", "Севілья", лісабонський "Спортінг" і берлінський "Уніон".

Жеребкування заплановане на 13:00 п'ятниці, 24 лютого. Церемонія відбудеться у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграють 9 березня, а матчі-відповіді – 16 березня.

Напередодні "Шахтар" здолав "Ренн" на виїзді в серії пенальті. У післяматчевій лотереї голкіпер "гірників" Анатолій Трубін парирував 3 удари бретонців. Вирішальний одинадцятиметровий реалізував новачок Кевін Келсі.

До слова, Україна піднялася вгору на дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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