"Шахтар" у серії пенальті переграв "Ренн" і пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи

Непростою перемогою у лотереї одинадцятиметрових завершився для донецького "Шахтаря" матч-відповідь плей-офф Ліги Європи 2022/23 проти французького "Ренна" на виїзді.

Ліга Європи, плей-офф, матчі-відповіді

"Ренн" – "Шахтар" – 2:1, пенальті – 4:5 (перший матч – 1:2)

Голи: Токо Екамбі, 52, Салах, 106 – Белосян, 119 (автогол)

Зі стартових хвилин бретонці взяли м'яч під контроль. Виїзна поразка змусила господарів діяти активно та відразу генерувати небезпеку біля воріт "гірників". Трубін почав працювати на лінії вже в дебюті, парирувавши удари Гуїрі та Спенса.

Згодом двохвилинку активності видав Трюффер. Спершу він невдало приклався з кута штрафного майданчика після передачі Доку. А згодом із меж карної зони бив у ближній, але воротар "Шахтаря" впорався з ударом оборонця.

Український гранд відсунув гру від власних воріт ближче до середини тайму. А на 22-й хвилині "гірники" навіть забили після стандарту. Під час кутового Бондаренко скинув м'яч на Траоре в район воротарського, звідки буркінієць відправив сферу в сітку. Та після відеоповтору суддівська бригада гол скасувала через фол.

До перерви "Ренн" створив ще дві нагоди забити за участі Маєра. Хавбек після передачі Гуїрі перевірив пильність Трубіна пострілом під поперечину – сейв кіпера. А в доданий арбітром час трохи не встиг, аби замкнути фланговий простріл Трюффера.

Та на старті другого тайму "Ренн" таки відкрив рахунок. Небезпека знову прийшла з флангу. Уже в межах штрафного Гуїрі проштовхнув ліворуч на Токо Екамбі, який у ближньому бою пробив голкіпера ударом у ближній кут – 1:0.

"Червоно-чорні" спробували відразу розвинути успіх. Ось Доку пробив поруч зі стійкою на вході до карної зони. Згодом Бондар відчайдушно заблокував удар Калімуендо після передачі того ж Доку.

"Шахтар" у другій половині мав мінімум дві напівнагоди. На 66-й хвилині Конопля на дальній стійці не зміг переграти воротаря після флангової передачі. Натомість під завісу основного часу Сікан не встиг на перспективний простріл Зубкова.

Бретонці спробували влаштувати фінальний штурм, щоб уникнути овертайму. Однак, Трюфферу з дальнім ударом забракло влучності. Постріл же Те на 90+1-й хвилині відбив Трубін. Довелося грати додаткові 30 хвилин.

У додатковий час команди намагалися дарма не ризикувати. Перша 15-хвилинка фактично минула без моментів. А ось у дебюті другої "Ренн" шокував блискавичним атакувальним випадом – Доку з правого краю штрафного віддав на Салаха, і той відправив м'яч у порожні ворота.

Здавалося, що "гірники" відігратися вже не зможуть. Проте, "червоно-чорні" занадто самовпевнено віддали ініціативу "Шахтарю". Мовляв, спробуйте тепер нам забити. Команда Ігора Йовічевіча виклик прийняла та з допомогою центрбека "Ренна" Белосяна зрівняла загальний рахунок – на 119-й хвилині Судаков прострілив, а оборонець зрізав у власні ворота.

Настала черга серії пенальті. Трубін узяв удари Доку та Мелінга, але Бондар (мимо) і Сікан (поперечина) своїми промахами повернули бретонців у гру. Лотерея перейшла в режим "до першої невдачі". Воротар "Шахтаря" парирував постріл Угочукву, а зимовий новачок Келсі точним ударом вивів донеччан до 1/8 фіналу!