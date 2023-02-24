ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна піднялася на дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА: що це змінить

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 10:19
Україна піднялася на дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА: що це змінить Фото: Святкування "Шахтаря" в Ренні (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Черговий єврокубковий тиждень завершився відносним успіхом для українських команд. У таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Україна піднялася на 14-те місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.

Нічия "Дніпра-1" у Лізі конференцій та перемога "Шахтаря" в Лізі Європи дозволили покращити ситуацію у футбольному рейтингу країн. Прогрес України за тиждень склав дві позиції.

На початку тижня Україна посідала 16-те місце. Однак, результати "спортклубівців" і "гірників" принесли 0,4 бали в загальну скарбничку. Тепер в активі України 29,300 балів. Цей показник дозволив обійти Чехію та Норвегію і піднятися на 14-те місце. Ця позиція збереже представництво в єврокубках на рівні п'яти команд.

За підсумками сезону 2022/23 Україна вже гарантовано не опуститься нижче. Усі прямі конкуренти в рейтингу втратили представників у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Більше того, Україна побореться зі Швейцарією за 13-те місце. Тамтешній "Базель" гратиме в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Напередодні "Шахтар" здолав "Ренн" на виїзді в серії пенальті. У післяматчевій лотереї голкіпер "гірників" Анатолій Трубін парирував 3 удари бретонців. Вирішальний одинадцятиметровий реалізував новачок Кевін Келсі.

Україна піднялася на дві позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА: що це змінить

До слова, раніше "Дніпро-1" не переграв АЕК Ларнака та завершив виступи в Лізі конференцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга Європи УЕФА Шахтар Днепр-1
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Рік люті. Як велика війна змінила Україну і нічому не навчила Росію