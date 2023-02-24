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"Шахтер" получил список потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: "Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Последний представитель Украины в европейских турнирах сезона 2022/23 – донецкий "Шахтер" – получит 7 потенциальных соперников во время жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Следующая стадия второго по рангу еврокубка традиционно будет состоять из двух матчей. Пары составят победители группового этапа Лиги Европы и прошедшие плей-офф турнира команды.

"Горняки" в 1/8 финала Лиги Европы сыграют с лондонским "Арсеналом", севильским "Бетисом", стамбульским "Фенербахче", венгерским "Ференцварошем", роттердамским "Фейеноордом", немецким "Фрайбургом", испанским "Реал Сосьедадом" либо бельгийским "Сент-Жиллуазом". Вместе с "Шахтером" в список несеянных команд попали "Ювентус", "Байер", МЮ, "Рома", "Севилья", лиссабонский "Спортинг" и берлинский "Унион".

Жеребьевка запланирована на 13:00 пятницы, 24 февраля. Церемония состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы сыграют 9 марта, а ответные – 16 марта.

Накануне "Шахтер" одолел "Ренн" на выезде в серии пенальти. В послематчевой лотерее голкипер "горняков" Анатолий Трубин парировал 3 удара бретонцев. Решающий одиннадцатиметровый реализовал новичок Кевин Келси.

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