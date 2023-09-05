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"Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів: хто потрапив у список ван Леувена

Фото: "Гірники" стартують у єврокубках після міжнародної паузи (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб донецького "Шахтаря" на чолі з Патріком ван Леувеном визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

До заявки "гірників" потрапили 33 футболісти. Серед них знайшлися місця для літніх новачків команди.

Колишній воротар київського "Динамо" Артур Рудько, оборонці Став Лемкін, Іраклі Азаров, Дмитро Чигринський та Педрінью, хавбеки Деніль Кастільйо, Егіналдо, Новатус Міроші та Невертон конкуруватимуть за місце в складі з українцями та легіонарами, які поповнили лави "Шахтаря" раніше. Не потрапив до заявки травмований форвард Лассіна Траоре. Вісім виконавців заявлені за списком B.

Заявка чемпіона України на груповий етап Ліги чемпіонів 2023/24:

Воротарі: 1. Рудько, 12. Пузанков*, 31. Різник, 48. Твардовський*

Захисники: 3. Лемкін, 5. Бондар, 13. Гочолейшвілі, 16. Азаров, 19. Чигринський, 22. Матвієнко, 23. Педрінью, 26. Конопля, 32. Козік*, 44. Ракицький, 46. Удод*

Півзахисники: 4. Кастільйо, 6. Степаненко, 7. Егіналдо, 8. Криськів, 9. Швед, 10. Судаков*, 11. Зубков, 15. Глущенко*, 20. Топалов, 21. Бондаренко, 25. Міроші, 27. Очеретько*, 29. Назарина, 39. Невертон, 90. Кащук

Нападники: 14. Сікан, 17. В’юнник*, 18. Келсі

 

* позначені гравці зі списку B

 

 

Нещодавно "Шахтар" отримав суперників у групі H Ліги чемпіонів. Там суперниками донеччан будуть "Барселона", "Порту" та "Антверпен". Єврокубковий шлях "гірники" розпочнуть з домашнього поєдинку проти "Порту" 19 вересня.

Раніше "Шахтар" обрав домашній стадіон на єврокубки нинішнього сезону. Тимчасовою домівкою "гірників" став "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Чемпіон України ділитиме арену зі занепалим грандом Німеччини "Гамбургом".

До слова, раніше пригадали болісні вильоти "Динамо" з єврокубків на ранніх стадіях.

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