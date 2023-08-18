"Шахтар" обрав домашній стадіон на новий сезон Ліги чемпіонів

Менеджмент донецького "Шахтаря" домовився про тимчасової переїзд команди Патріка ван Леувена на футбольну арену в німецькому Гамбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Фолькспаркштадіон" став домівкою "гірників" у єврокубках на сезон 2023/24 замість Стадіону Війська Польського у Варшаві. Чемпіон України узгодив співпрацю з керівництвом занепалого гранда Німеччини, а УЄФА санкціонував переїзд "Шахтаря".

"На новий сезон ми розглядали можливість проведення домашніх ігор Ліги чемпіонів серед кількох варіантів і зупинилися на Гамбурзі. Упевнені, що матчі на "Фолькспаркштадіоні" пройдуть на найвищому рівні та зберуть на трибунах як місцевих футбольних уболівальників, так і тисячі українців, які зараз тимчасово проживають у Німеччині та інших країнах Європи", – заявив гендиректор ТОВ "Шахтар-Сервіс" Дмитро Кириленко.

Натомість член правління "Гамбурга" Ерік Г'юер назвав угоду з "Шахтарем" елементом соціальної відповідальності в складних обставинах, що склалася навколо України. Він пообіцяв поділитися з "гірниками" знаннями та досвідом із організації міжнародних матчів.

У сезоні 2023/24 "Шахтар" виступатиме на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" гарантовано зіграють 3 домашні поєдинки в єврокубках. Для продовження боротьби за трофеї навесні підопічні ван Леувена зобов'язані фінішувати не нижче третього місця в квартеті.

Що відомо про "Фолькспаркштадіон"

Збудована в 1951-1953 рр. арена. Реконструкція, що коштувала орієнтовно 100 млн євро, відбулася в 1998 році.

Стадіон прийняв 5 матчів ЧС-2006. Зокрема, там двічі грала збірна України. "Синьо-жовті" спершу розгромили Саудівську Аравію (4:0) на груповому етапі, а потім поступилися збірній Італії (0:3) в чвертьфіналі Мундіалю. Арена готується прийняти Євро-2024.

У 2009 році поруч зі стадіоном відкрили спеціальне кладовище на 500 місць. Там уболівальники "Гамбурга" можуть придбати ділянку для поховання, щоб навіть після смерті бути поруч із улюбленою командою.