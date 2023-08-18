"Шахтар" обрав домашній стадіон на новий сезон Ліги чемпіонів
Менеджмент донецького "Шахтаря" домовився про тимчасової переїзд команди Патріка ван Леувена на футбольну арену в німецькому Гамбурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Фолькспаркштадіон" став домівкою "гірників" у єврокубках на сезон 2023/24 замість Стадіону Війська Польського у Варшаві. Чемпіон України узгодив співпрацю з керівництвом занепалого гранда Німеччини, а УЄФА санкціонував переїзд "Шахтаря".
"На новий сезон ми розглядали можливість проведення домашніх ігор Ліги чемпіонів серед кількох варіантів і зупинилися на Гамбурзі. Упевнені, що матчі на "Фолькспаркштадіоні" пройдуть на найвищому рівні та зберуть на трибунах як місцевих футбольних уболівальників, так і тисячі українців, які зараз тимчасово проживають у Німеччині та інших країнах Європи", – заявив гендиректор ТОВ "Шахтар-Сервіс" Дмитро Кириленко.
Натомість член правління "Гамбурга" Ерік Г'юер назвав угоду з "Шахтарем" елементом соціальної відповідальності в складних обставинах, що склалася навколо України. Він пообіцяв поділитися з "гірниками" знаннями та досвідом із організації міжнародних матчів.
У сезоні 2023/24 "Шахтар" виступатиме на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" гарантовано зіграють 3 домашні поєдинки в єврокубках. Для продовження боротьби за трофеї навесні підопічні ван Леувена зобов'язані фінішувати не нижче третього місця в квартеті.
Що відомо про "Фолькспаркштадіон"
Збудована в 1951-1953 рр. арена. Реконструкція, що коштувала орієнтовно 100 млн євро, відбулася в 1998 році.
Стадіон прийняв 5 матчів ЧС-2006. Зокрема, там двічі грала збірна України. "Синьо-жовті" спершу розгромили Саудівську Аравію (4:0) на груповому етапі, а потім поступилися збірній Італії (0:3) в чвертьфіналі Мундіалю. Арена готується прийняти Євро-2024.
У 2009 році поруч зі стадіоном відкрили спеціальне кладовище на 500 місць. Там уболівальники "Гамбурга" можуть придбати ділянку для поховання, щоб навіть після смерті бути поруч із улюбленою командою.
До слова, напередодні УАФ провела жеребкування Кубка України за участі команд УПЛ.
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