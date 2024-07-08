UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" оголосив про повернення зіркового легіонера

Фото: Педрінью повернувся в чемпіонат України (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний півзахисник Педрінью приєднався до лав донецького "Шахтаря" на тренувальних зборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу.

26-річний латиноамериканець поповнив лави "гірників" у словенському Брдо. Чарівник м'яча не виступав за вітчизняний гранд 2,5 роки.

"Привіт! Я повернувся", – коротко заявив Педрінью українською мовою, підтвердивши повернення в "Шахтар".

Атакувальний виконавець покинув склад "гірників" відразу після повномасштабного вторгнення РФ до України. Згодом він приєднався до "Атлетіко Мінейро" на правах оренди. З тих пір Педрінью зіграв 58 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Педрінью перебрався в "Шахтар" влітку 2021 року з лісабонської "Бенфіки". Чемпіон України тоді віддав за нього 18 млн євро. У складі "гірників" провів осінню частину сезону (19 поєдинків, 4 голи, 3 асисти) та повернувся на батьківщину. Взимку "Шахтар" нібито вмовив Педрінью повернутися покращеними умовами контракту.

 

 

До слова, раніше "Шахтар" презентував три комплекти форми на новий сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат УкраїниУПЛШахтар