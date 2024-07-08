"Шахтар" оголосив про повернення зіркового легіонера

26-річний латиноамериканець поповнив лави "гірників" у словенському Брдо. Чарівник м'яча не виступав за вітчизняний гранд 2,5 роки.

"Привіт! Я повернувся", – коротко заявив Педрінью українською мовою, підтвердивши повернення в "Шахтар".

Атакувальний виконавець покинув склад "гірників" відразу після повномасштабного вторгнення РФ до України. Згодом він приєднався до "Атлетіко Мінейро" на правах оренди. З тих пір Педрінью зіграв 58 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Педрінью перебрався в "Шахтар" влітку 2021 року з лісабонської "Бенфіки". Чемпіон України тоді віддав за нього 18 млн євро. У складі "гірників" провів осінню частину сезону (19 поєдинків, 4 голи, 3 асисти) та повернувся на батьківщину. Взимку "Шахтар" нібито вмовив Педрінью повернутися покращеними умовами контракту.