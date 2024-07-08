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"Шахтер" объявил о возвращении звездного легионера

Фото: Педриньо вернулся в чемпионат Украины (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий полузащитник Педриньо присоединился к рядам донецкого "Шахтера" на тренировочных сборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал клуба.

26-летний латиноамериканец пополнил ряды "горняков" в словенском Брдо. Кудесник мяча не выступал за отечественный гранд 2,5 года.

"Привет! Я вернулся", – коротко заявил Педринью на украинском языке, подтвердив возвращение в "Шахтер".

Атакующий исполнитель покинул состав "горняков" сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впоследствии он присоединился к "Атлетико Минейро" на правах аренды. С тех пор Педриньо сыграл 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативных передачи.

Педриньо перебрался в "Шахтер" летом 2021 года из лиссабонской "Бенфики". Чемпион Украины тогда отдал за него 18 млн. евро. В составе "горняков" провел осеннюю часть сезона (19 поединков, 4 гола, 3 ассиста) и вернулся на родину. Зимой "Шахтер" якобы уговорил Педриньо вернуться к улучшенным условиям контракта.

 

К слову, ранее "Шахтер" представил три комплекта формы на новый сезон.

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