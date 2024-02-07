"Шахтар" новим контрактом умовив повернутися зіркового легіонера: є нюанс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

25-річний бразилець залишиться "гірником". Щоправда, до лав основної команди він приєднається влітку.

Педрінью уклав новий контракт із "Шахтарем". Нова угода хавбека буде чинна до літа 2029 року. Попередній договір був розрахований до 2026-го. Найближчі півроку він, вочевидь, проведе в чемпіонаті Бразилії.

Педрінью перебрався в "Шахтар" влітку 2021 року з лісабонської "Бенфіки". Чемпіон України тоді віддав за нього 18 млн євро. У складі "гірників" відіграв осінню частину сезону (19 матчів, 4 голи, 3 асисти) та повернувся на батьківщину.

Сезон-2023 Педрінью провів посередньо – 34 поєдинки за "Атлетіко Мінейро" в усіх турнірах, у яких віддав 3 результативні передачі. "Півники" здобули бронзові медалі Серії А, вилетіли в 1/8 фіналу Копа Лібертадорес від "Палмейраса" та стали чемпіоном штату Мінейро.