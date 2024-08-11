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"Шахтар" несподівано програв "Поліссю" в Прем'єр-лізі

Київська область, Неділя 11 серпня 2024 20:38
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"Шахтар" несподівано програв "Поліссю" в Прем'єр-лізі Фото: Сергій Чоботенко щойно відкрив рахунок у протистоянні (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" зазнав неочікуваної поразки від житомирського "Полісся" в другому турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Шахтар" – "Полісся" – 0:1

Гол: Чоботенко, 35

Команди довго не запрягали та обмінялися моментами в стартові десять хвилин. Житомирянин Кушніренко пробив повз ворота після відскоку, а "гірник" Судаков неточно зіграв на добиванні. Згодом Пайшан дивом не скористався помилкою оборони "Шахтаря".

У середині тайму чемпіони змарнували нагоду зусиллями Траоре, який відправив м'яч над воротами ударом через себе. "Поліські вовки" організували момент для Гуцуляка, який з кута воротарського не зміг пробити Різника.

На 35-й хвилині "Полісся" вийшло вперед. Допоміг підопічним Імада Ашура стандарт – кутовий. Назаренко навісив із лівого флангу, а Чоботенко виявився найспритнішим у штрафному "Шахтаря" і головою спрямував м'яч у сітку воріт.

Тренерський штаб "гірників" відреагував на гол двома замінами в перерві. Джокер Маріно Пушіча ледь не зрівняв рахунок на початку другої половини. Утім, Волинець впорався з ударом Сікана головою.

Новий спалах активності припав на період після повітряної тривоги. Ось голкіпер житомирян узяв удар Матвієнка після стандарту, а Сікан із рикошетом пробив повз стійку. У відповідь Лєднєв наважився на удар дистанції – воротар відбив перед собою.

У фінальні 10+ хвилин "Шахтар" усіма силами намагався відігратися. Були й моменти в "гірників" принаймні зрівняти рахунок. Наприклад, Невертон головою не влучив у ворота після навісу Шведа, а Егіналдо не зміг переграти Волинця з меж штрафного. Зрештою, "Полісся" втримало перемогу.

Отже, "Шахтар" зазнав першої поразки в новому сезоні. Натомість команда Ашура набрала перші 3 очки. У наступному турі "гірники" зустрінуться зі столичним "Лівим Берегом", а житомиряни протистоятимуть петровському "Інгульцю".

До слова, раніше "Карпати" сенсаційно розгромили "Кривбас" у Львові.

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