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УПЛ: "Карпати" сенсаційно розгромили "Кривбас"

Львів, Неділя 11 серпня 2024 17:33
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УПЛ: "Карпати" сенсаційно розгромили "Кривбас" Фото: Львів'яни зупинили підопічних Юрія Вернидуба (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Львівські "Карпати" здобули впевнену домашню перемогу над криворізьким "Кривбасом" у другому турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Карпати" – "Кривбас" – 3:0

Голи: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 81

Нереалізований пенальті: Луньов, 19 (КК)

Криворіжці активніше розпочали матч і змарнували кілька нагод до середини першого тайму. Кожушко спершу пробив у Кемкіна з близької відстані, а потім відправив м'яч повз дальню стійку з льоту. А на 19-й хвилині Луньов не реалізував одинадцятиметровий за фол проти Хомченовського.

Цей епізод додав "зелено-білим" упевненості. Львів'яни почали діяти активніше та шокували "Кривбас" двома голами перед перервою. Спершу Шах класно зорієнтувався та другим темпом поклав у нижній кут. А потім Полегенько з рикошетом розрядив "гармату".

На старті другої половини команди обмінялися моментами. Кліщук парирував удар Шаха з півкола штрафного, а Хомченовський відправив м'яч вище воріт із дистанції. Згодом не поцілили в дев'ятки з перспективних позицій криворіжці Рябов і Стецьков.

Зате "Карпати" можливістю збільшити перевагу скористалися сповна. Альварес завдав підступного удару здалеку, а Кліщук відбив перед собою. Утім, оборона проспала ривок Чачуа, який добив м'яч у сітку воріт бронзового призера УПЛ.

Зрештою, "леви" зберегли розгромний рахунок до фінального свистка. Львівський колектив здобув першу перемогу після повернення в елітний дивізіон. Натомість "Кривбас" зазнав першої поразки в новому сезоні.

До слова, раніше "Динамо" в гостях здолало "Верес" із голами Шапаренка та Буяльського.

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