ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" неожиданно проиграл "Полесью" в Премьер-лиге

Киевская область, Воскресенье 11 августа 2024 20:38
UA EN RU
"Шахтер" неожиданно проиграл "Полесью" в Премьер-лиге Фото: Сергей Чоботенко только что открыл счет в противостоянии (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" потерпел неожиданное поражение от житомирского "Полесья" во втором туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Шахтер" – "Полесье" – 0:1

Гол: Чоботенко, 35

Команды долго не запрягали и обменялись моментами в стартовые десять минут. Житомирянин Кушниренко пробил мимо ворот после отскока, а "горняк" Судаков неточно сыграл на добивании. Впоследствии Пайшан чудом не воспользовался ошибкой обороны "Шахтера".

В середине тайма чемпионы упустили возможность усилиями Траоре, отправившего мяч выше ворот ударом через себя. "Полесские волки" организовали момент для Гуцуляка, который с угла вратарского не смог пробить Ризныка.

На 35-й минуте "Полесье" вышло вперед. Помог подопечным Имада Ашура стандарт – угловой. Назаренко навесил с левого фланга, а Чоботенко оказался самым ловким в штрафной "Шахтера" и головой направил мяч в сетку ворот.

Тренерский штаб "горняков" отреагировал на гол двумя заменами в перерыве. Джокер Марино Пушича едва не сравнял счет в начале второй половины. Впрочем, Волынец справился с ударом Сикана головой.

Новая вспышка активности пришлась на период после воздушной тревоги. Вот голкипер житомирян взял удар Матвиенко после стандарта, а Сикан с рикошетом пробил мимо штанги. В ответ Леднев решился на удар дистанции – вратарь отбил перед собой.

В финальные 10+ минут "Шахтер" всеми силами пытался отыграться. Были и моменты у "горняков" по крайней мере сравнять счет. К примеру, Невертон головой не попал в ворота после навеса Шведа, а Эгиналдо не смог переиграть Волынца из пределов штрафной. В конце концов "Полесье" удержало победу.

Итак, "Шахтер" потерпел первое поражение в новом сезоне. Зато команда Ашура набрала первые 3 очка. В следующем туре "горняки" встретятся со столичным "Левым Берегом", а житомиряне будут противостоять петровскому "Ингульцу".

К слову, ранее "Карпаты" сенсационно разгромили "Кривбасс" во Львове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины УПЛ Шахтер
NEWS
Россияне устроили пожар в градирнях ЗАЭС, это может быть провокация
Россияне устроили пожар в градирнях ЗАЭС, это может быть провокация
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев