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"Шахтар" назвав спаринг-партнерів на зборах у Туреччині: розклад контрольних матчів

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Белек, Субота 14 січня 2023 12:50
"Шахтар" назвав спаринг-партнерів на зборах у Туреччині: розклад контрольних матчів Фото: Ігор Йовічевіч запланував 6 контрольних поєдинків (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

До календаря спарингів донецького "Шахтаря" на турецьких зборах потрапили 6 контрольних поєдинків із європейськими командами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

У рамках підготовки до відновлення сезону 2022/23 "гірники" проведуть в Антальї майже місяць (вочевидь, із перервами) – із 10 січня до 9 лютого. Перший спаринг хлопці Ігора Йовічевіча зіграють 20 січня проти віденської "Аустрії".

До кінця місяця на "Шахтар" чекатиме ще два контрольні матчі – проти словенського "Копера" (27 січня) та болгарського "Лудогорця" (31 січня). Натомість ще три поєдинки відбудуться в останній місяць зими. Суперниками вітчизняного гранда будуть словенський "Марібор" (1 лютого), "Сараєво" та тбіліське "Динамо" (обидва – 8 лютого).

Перелік контрольних поєдинків "Шахтаря" в січні-лютому:

  • "Шахтар" – "Аустрія", 20 січня, 16:30
  • "Шахтар" – "Копер", 27 січня, 16:30
  • "Шахтар" – "Лудогорець", 31січня, 16:30
  • "Шахтар" – "Марібор", 1 лютого, 16:30
  • "Шахтар" – "Сараєво", 8 лютого, 10:00
  • "Шахтар" – "Динамо" Тбілісі, 8 лютого, 16:30

&quot;Шахтар&quot; назвав спаринг-партнерів на зборах у Туреччині: розклад контрольних матчів

"Шахтар" прилетів на збори до Туреччини 10 січня. Тренерський штаб донеччан узяв на збори 31-го виконавця. Єдиний новачок "Шахтаря" – оборонець Гочолейшвілі з грузинського "Сабуртало". Також із оренди повернувся форвард Борячук.

До слова, раніше "Динамо" оприлюднило список суперників на тренувальних зборах.

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