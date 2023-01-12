"Динамо" в січні: столичний гранд анонсував три спаринги в Туреччині

Фото: "Динамо" під час тренування восени (facebook.com/fcdynamoua)

Серія контрольних матчів чекатиме на київське "Динамо" під час навчально-тренувальних зборів на турецькій землі. Відомі перші суперники титулованої команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" зіграють мінімум 3 поєдинки під час зборів. На середземноморське узбережжя хлопці Мірчі Луческу вирушать 20 січня. Спаринг-партнерами "динамівців" у Туреччині будуть представники Центральної Європи. Кияни зустрінуться з віденським "Рапідом" (24 січня), словенським "Марібором" (28 січня) і "Аустрією" з Лустенау (31 січня). Інформація щодо часу та місця проведення матчів з'явиться згодом. Перелік контрольних поєдинків "Динамо" в січні: "Динамо" – "Рапід", 24 січня

"Динамо" – "Марібор", 28 січня

"Динамо" – "Аустрія" Лустенау, 31 січня У четвер футболісти "Динамо" вийшли з відпустки та відновили тренування. Заняття першої команди "біло-синіх" наразі відбуватимуться на клубній базі у Віті-Литовській. Традиційне медобстеження "динамівців" відбудеться впродовж двох днів в одній зі столичних клінік.