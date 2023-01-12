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"Динамо" в січні: столичний гранд анонсував три спаринги в Туреччині

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Київ, Четвер 12 січня 2023 17:55
"Динамо" в січні: столичний гранд анонсував три спаринги в Туреччині Фото: "Динамо" під час тренування восени (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Серія контрольних матчів чекатиме на київське "Динамо" під час навчально-тренувальних зборів на турецькій землі. Відомі перші суперники титулованої команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" зіграють мінімум 3 поєдинки під час зборів. На середземноморське узбережжя хлопці Мірчі Луческу вирушать 20 січня.

Спаринг-партнерами "динамівців" у Туреччині будуть представники Центральної Європи. Кияни зустрінуться з віденським "Рапідом" (24 січня), словенським "Марібором" (28 січня) і "Аустрією" з Лустенау (31 січня). Інформація щодо часу та місця проведення матчів з'явиться згодом.

Перелік контрольних поєдинків "Динамо" в січні:

  • "Динамо" – "Рапід", 24 січня
  • "Динамо" – "Марібор", 28 січня
  • "Динамо" – "Аустрія" Лустенау, 31 січня

&quot;Динамо&quot; в січні: столичний гранд анонсував три спаринги в Туреччині

У четвер футболісти "Динамо" вийшли з відпустки та відновили тренування. Заняття першої команди "біло-синіх" наразі відбуватимуться на клубній базі у Віті-Литовській. Традиційне медобстеження "динамівців" відбудеться впродовж двох днів в одній зі столичних клінік.

До слова, раніше легенда "Динамо" Шовковський повернувся до команди в ролі асистента головного тренера.

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