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"Шахтер" назвал спарринг-партнеров на сборах в Турции: расписание контрольных матчей

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Белек, Суббота 14 января 2023 12:50
"Шахтер" назвал спарринг-партнеров на сборах в Турции: расписание контрольных матчей Фото: Игор Йовичевич запланировал 6 контрольных поединков (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В календарь спаррингов донецкого "Шахтера" на турецких сборах попали 6 контрольных поединков с европейскими командами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В рамках подготовки к возобновлению сезона 2022/23 "горняки" проведут в Анталье почти месяц (видимо, с перерывами) – с 10 января по 9 февраля. Первый спарринг ребята Игора Йовичевича сыграют 20 января против венской "Аустрии".

До конца месяца "Шахтер" ждут еще два контрольных матча – против словенского "Копера" (27 января) и болгарского "Лудогорца" (31 января). Еще три поединка состоятся в последний месяц зимы. Соперниками отечественного гранда будут словенский "Марибор" (1 февраля), "Сараево" и тбилисское "Динамо" (оба – 8 февраля).

Список контрольных поединков "Шахтера" в январе-феврале:

  • "Шахтер" – "Аустрия", 20 января, 16:30
  • "Шахтер" – "Копер", 27 января, 16:30
  • "Шахтер" – "Лудогорец", 31 января, 16:30
  • "Шахтер" – "Марибор", 1 февраля, 16:30
  • "Шахтер" – "Сараево", 8 февраля, 10:00
  • "Шахтер" – "Динамо" Тбилиси, 8 февраля, 16:30

&quot;Шахтер&quot; назвал спарринг-партнеров на сборах в Турции: расписание контрольных матчей

"Шахтер" прилетел на сборы в Турцию 10 января. Тренерский штаб дончан взял на сборы 31-го исполнителя. Единственный новичок "Шахтера" – защитник Гочолейшвили из грузинского "Сабуртало". Также из аренды вернулся форвард Борячук.

К слову, ранее "Динамо" обнародовало список соперников на тренировочных сборах.

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