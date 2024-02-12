"Шахтар" – "Марсель": прогноз на матч Ліги Європи

Матч "Шахтар" –"Марсель" відбудеться у Гамбурзі 15 лютого. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Австрійська контора Bwin визначила французький гранд фаворитом протистояння. На перемогу "Марселя" можна поставити з коефіцієнтом 2,25. Натомість імовірний успіх чемпіона України оцінили балом 3,10. Нічия стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,40.

Серед спеціальних ставок виділяється перемога "Шахтаря" за підсумком обох таймів із перспективним коефіцієнтом 10,50. Ставка ж на впевнену перемогу "гірників" 2:0 збільшить виграш у 15 разів.

Ще невтішніші цифри підготували британці з William Hill. Якщо коефіцієнт на перемогу "Марселя" тут загалом схожий – 2,18, то запропонований кеф на команду Маріно Пушіча гірший – 3,25. На нічию можна поставити з балом 3,50.

Персональні фанати новачка "гірників" Кевіна можуть закластися на те, що гол їхнього улюбленця буде першим у поєдинку з непоганим коефіцієнтом 10,00. Нестандартним ходом буде ставка на автогол однієї з команд із привабливим кефом 9,00.

Турнірні шляхи "Шахтаря" і "Марселя" перетиналися в Кубку УЄФА 2008/09. Тоді "гірники" двічі здолали французький гранд (2:0, 2:1) у чвертьфіналі турніру. Останній в історії розіграші Кубка УЄФА тоді завершився тріумфом команди Мірчі Луческу.