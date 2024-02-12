RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" – "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы

Фото: "Горняки" провели зиму в Турции (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" на старте плей-офф Лиги Европы 2023/24 дома встретится с французским "Марселем".

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Марсель" состоится в Гамбурге 15 февраля. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила французский гранд фаворитом противостояния. На победу "Марселя" можно поставить с коэффициентом 2,25. Вероятный успех чемпиона Украины оценили баллом 3,10. Ничья стала наименее вероятным итогом с кэфом 3,40.

Среди специальных ставок выделяется победа "Шахтера" по итогам обоих таймов с перспективным коэффициентом 10,50. Ставка же на уверенную победу "горняков" 2:0 увеличит выигрыш в 15 раз.

Еще более неутешительные цифры подготовили британцы из William Hill. Если коэффициент на победу "Марселя" здесь в общем похож – 2,18, то предложенный кэф на команду Марино Пушича хуже – 3,25. На ничью можно поставить с баллом 3,50.

Персональные фанаты новичка "горняков" Кевина могут положиться на то, что гол их любимца будет первым в поединке с неплохим коэффициентом 10,00. Нестандартным ходом будет ставка на автогол одной из команд с привлекательным кэфом 9,00.

Турнирные пути "Шахтера" и "Марселя" пересекались в Кубке УЕФА 2008/09. Тогда "горняки" дважды одолели французский гранд (2:0, 2:1) в четвертьфинале турнира. Последний в истории розыгрыша Кубка УЕФА тогда завершился триумфом команды Мирчи Луческу.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Марселя" перед возвращением еврокубков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига ЕвропыМарсельбукмекерШахтерОлимпик