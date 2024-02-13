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"Шахтар" – "Марсель": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи

Гамбург, Вівторок 13 лютого 2024 15:26
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"Шахтар" – "Марсель": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи Фото: "Гірники" на зимових тренувальних зборах (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між донецьким "Шахтарем" і французьким "Марселем" у плей-офф Ліги Європи 2023/24 розсудить бригада арбітрів із Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Шахтар" –"Марсель" відбудеться у Гамбурзі 15 лютого. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

39-річний арбітр із Льовена Ерік Ламбрехтс обслуговуватиме матч "гірників" і провансальців. Рефері двічі перетинався з українськими командами. У сезоні 2015/16 "Динамо" U-19 на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА мінімально переграло ровесників із "Порту". Натомість торік бельгієць відсудив програний збірною України U-21 півфінал молодіжного Євро-2023.

Співвітчизники Ламбрехтса – Йо де Вейрдт і Кевін Монтені – працюватимуть лайнсменами. Четвертим арбітром став бельгійський суддя Натан Вербоомен. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть нідерландець Денніс Хіглер і Ян Ботерберг із Бельгії.

Турнірні шляхи "Шахтаря" і "Марселя" перетиналися в Кубку УЄФА 2008/09. Тоді "гірники" двічі здолали французький гранд (2:0, 2:1) у чвертьфіналі турніру. Останній в історії розіграші Кубка УЄФА тоді завершився тріумфом команди Мірчі Луческу.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Марселя" перед поверненням єврокубків.

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