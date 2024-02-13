"Шахтар" – "Марсель": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги Європи

Поєдинок між донецьким "Шахтарем" і французьким "Марселем" у плей-офф Ліги Європи 2023/24 розсудить бригада арбітрів із Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Матч "Шахтар" –"Марсель" відбудеться у Гамбурзі 15 лютого. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

39-річний арбітр із Льовена Ерік Ламбрехтс обслуговуватиме матч "гірників" і провансальців. Рефері двічі перетинався з українськими командами. У сезоні 2015/16 "Динамо" U-19 на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА мінімально переграло ровесників із "Порту". Натомість торік бельгієць відсудив програний збірною України U-21 півфінал молодіжного Євро-2023.

Співвітчизники Ламбрехтса – Йо де Вейрдт і Кевін Монтені – працюватимуть лайнсменами. Четвертим арбітром став бельгійський суддя Натан Вербоомен. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть нідерландець Денніс Хіглер і Ян Ботерберг із Бельгії.

Турнірні шляхи "Шахтаря" і "Марселя" перетиналися в Кубку УЄФА 2008/09. Тоді "гірники" двічі здолали французький гранд (2:0, 2:1) у чвертьфіналі турніру. Останній в історії розіграші Кубка УЄФА тоді завершився тріумфом команди Мірчі Луческу.