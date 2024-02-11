"Шахтар" – "Марсель". Експрес-презентація першого суперника в Лізі Європи

Візитка

Рік заснування: 1899

Рейтинг УЄФА: 47-ме місце

Титули: 9-разовий чемпіон Франції, 10-разовий володар Кубка Франції, 3-разовий володар Кубка ліги, 3 Суперкубка Франції

Найвище досягнення у єврокубках: трофей Ліги чемпіонів 1992/93

Прізвиська: "біло-блакитні", "провансальці", "південці"

Домашній стадіон: "Велодром" (вміщує 67 394 глядачів)

Головний тренер: Дженнаро Гаттузо

Капітан: Валентен Ронж'є

Марсельський "Олімпік" – визнаний гранд французького футболу. Золоті часи клубу припали на кінець 80-х і початок 90-х. Тоді марсельці здобули чотири з дев'яти чемпіонських титулів, а вінцем епохи став тріумф у дебютному розіграші Ліги чемпіонів. У сезоні 1992/93 команда Раймона Гуталса з Бартезом, Дешамом, Фьоллером та іншими зірками здолала у фіналі "Мілан" Фабіо Капелло (1:0).

Гучне падіння "Марселя" з Олімпу настало в тому ж році. Клуб звинуватили в спробі підкупити суперника в Лізі 1, а президент Бернар Тапі "втнув" спробу дати хабаря і підкуп свідків. "Олімпік" втратив титул у Франції, не зміг поборотися за Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок і був відправлений у другий дивізіон.

Від того удару "Марсель" повністю так і не оговтався. Так, у новому столітті команда часом сяяла і вдома, і в Європі. Два фінали Кубка УЄФА/Ліги Європи, три Кубка ліги, ще трохи медалей. Та на вершині Ліги 1 "Олімпік" опинився лише одного разу – в сезоні 2009/10 на чолі з... Дешамом. У решті ж випадків навіть до трійки призерів провансальці потрапляли лише в половині сезонів.

Історія протистоянь із "Шахтарем"

"Шахтар" – "Марсель" – 2:0 (Кубок УЄФА 2008/09)

"Марсель" – "Шахтар" – 3:1 (Кубок УЄФА 2008/09)

Турнірні шляхи "гірників" і французького гранда перетиналися лише одного разу. Теплі спогади залишилися в "Шахтаря", бо переможцем битви в чвертьфіналі Кубка УЄФА 2008/09 стала саме команда Мірчі Луческу. Це був якраз той сезон, що завершився тріумфом "гірників" у другому за престижністю європейському турнірі.

Удома в Донецьку "Шахтар" здобув комфортну перемогу, забивши по м'ячу в кожному з таймів. Перед перервою відкрив рахунок чеський хавбек Хюбшман. Натомість в другій половині закріпив перевагу донеччан Жадсон. Зате на "Велодромі" рахунок відкрив інший бразилець – Фернандінью. Бен Арфа подарував невелику надію "Марселю", але її поховав Луїс Адріано.

Команда

Влітку керівництво "Марселя" задовольнило ледь не всі трансферні забаганки Марселіно. На новачків гранд витратив 80 млн євро з хвостиком. Найгучнішим придбанням став оборонець Лоді (20 млн), який вже в січні поїхав до Саудівської Аравії. Центрфорвард Ндіайє (17 млн) забив "аж" один м'яч у чемпіонаті. Недалеко втік і вінгер Сарр (13 млн), на якого полювала половина АПЛ – 4 голи, 2 асисти в усіх турнірах.

Ще одним кадровим рішенням Марселіно було бажання позбутися Маліновського. У певний момент він навіть не тренувався з основою. Українця за умовами орендної угоди з "Аталантою" викупили за 10 млн у євровалюті, щоб віддати до Серії А "Дженоа" на правах оренди. Окрім того, "Олімпік" втратив чимало з тих, хто створював і реалізовував гольові моменти – Пайє, Ундера, Санчеса, Міліка.

У нинішньому сезоні "Марсель" на власних плечах тягне ветеран Обамеянг. Габонець з досвідом виступів у Німеччині та Англії прийшов вільним агентом із лондонського "Челсі". Наразі нападник провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких встиг оформити 14 голів і віддав 7 гольових передач. А ще один досвідчений виконавець – 30-річний Верету – додав 4+4, що вивели його в другі бомбардири команди.

У зимове трансферне вікно Гаттузо взяв футболістів на 22 млн євро. На заміну Лоді підписали перспективного фулбека "Нанта" Мерлена, а виправити сумну ситуацію з голами покликаний камерунець Мумбанья з "Буде-Глімта". Нарешті центр поля повинен забетонувати співвітчизник останнього Онана, якого взяли в оренду з правом викупу з "Бешикташа".

Тренер

Керівництво "Марселя" змушене було шукати нового тренера після 6-го туру Ліги 1. На хвилі невдоволення ультрас "Олімпіка" боси клубу вмовили іспанця Марселіно піти з посади. Вибирати нового керманича команди взялися серед італійців. Зрештою, неочевидний вибір упав на Дженнаро Гаттузо.

Якщо його кар'єру треба було б описати одним словом, то найбільш підходящим, вочевидь, стане "непереконлива". Після проб пера в Швейцарії та Греції Гаттузо-тренер повернувся на батьківщину, почав тренувати "Пізу" та вивів її до Серії B. Далі подався в "Мілан" на роль керманича команди U-19, але посеред сезону 2017/18 несподівано опинився в ролі головного тренера.

Показати себе в усій красі ані на чолі "россонері", ані згодом біля керма "Наполі" Гаттузо не зумів. Більше того, статистика алленаторе породила запитання. Його "Мілан" у середньому набирав 1.75 очка, "Наполі" – 1.89, а іспанська "Валенсія" згодом ще менше (1.18). На "Велодромі" справи не надто покращилися (1.55). Та й турнірна таблиця Ліги 1 красномовна – 7-ме місце далеке від цілей "Марселя".

На "Велодромі" Гаттузо продовжив пошуки себе. Від атакувальної схеми 4-3-3 він транзитом через обережнішу формацію 4-2-3-1 перейшов до налаштувань 3-5-2 у захисному варіанті. Щоправда, в останніх трьох поєдинках італієць повернув своїх підопічних до первісних 4-3-3. Хтозна, чи залишився в Гаттузо час на експерименти. "Олімпік" вилетів із Кубка Франції та кволо йде в Лізі 1, тож виліт із єврокубків цілком може коштувати алленаторе посади.

Сезон 2023/24

Новий футбольний рік "Марсель" розпочав із трьох нічиїх у п'яти стартових турах. До того ж, втратили очки провансальці зі скромними "Метцом", "Нантом" і "Тулузою". Не потішили вболівальників перемоги над "Реймсом" і "Брестом", тож перед протистояннями з грандами ПСЖ і "Монако" вони влаштували протести з погрозами. Як наслідок, у відставку пішов Марселіно.

Проте, результати "Олімпіка" не надто покращилися. Парижанам розібрана ментально команда "влетіла" 0:4, а в дебюті Гаттузо проти монегасків двічі не втримала переможний рахунок і програла (2:3). У наступних п'яти турах "Марсель" переміг лише одного разу (ще дві поразки) та опинився на 12-й позиції. Згодом результати стабілізувалися, але в 2024-му команда Гаттузо ще не перемагала в Лізі 1.

Сяк-так пішло в єврокубках. У кваліфікації Ліги чемпіонів "Марсель" несподівано вилетів від "Панатінаїкоса" з Афін. Утім, на груповому етапі Ліги Європи зумів фінішувати другим у "квартеті смерті" з англійським "Брайтоном", "Аяксом" із Амстердама й афінським АЕКом. Зважаючи на посередній виступ у чемпіонаті та виліт із Кубка Франції, саме єврокубок залишається останньою надією Гаттузо втриматися біля керма "Олімпіка".