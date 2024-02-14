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"Шахтар" – "Марсель". Чемпіон України прилетів на матч Ліги Європи: хто в заявці команди

Фото: "Гірники" на борту чартеру до Німеччини (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Делегація донецького "Шахтаря" прибула в німецький Гамбург на перший поєдинок плей-офф Ліги Європи 2023/24 проти французького "Марселя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Шахтар" –"Марсель" відбудеться у Гамбурзі 15 лютого. Поєдинок прийме арена "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У вівторок увечері "гірники" прилетіли до Німеччини з турецької Антальї. Туди підопічні Маріно Пушіча приїхали в післяобідню пару, провівши вранці тренування в Белеку. На матч плей-офф Ліги Європи тренерський штаб "Шахтаря" взяв 28 футболістів.

Список "гірників" на перший поєдинок проти "Марселя":

Воротарі: Рудько, Різник, Твардовський, Барченко

Захисники: Бондар, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Педрінью, Міроші, Конопля, Ракіцький, Лацабідзе

Півзахисники: Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Назарина, Кевін, Невертон, Марлон, Цуканов

Нападники: Траоре, Сікан, Келсі

 

Напередодні УЄФА визначився з арбітром зустрічі "гірників" із французьким грандом. Головним рефері став бельгієць Ерік Ламбрехтс. Він двічі в кар'єрі перетинався з українськими командами – "Динамо" U-19 здобуло перемогу в Юнацькій лізі УЄФА, а збірна України U-21 програла півфінал Євро-2023.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Марселя" перед поверненням єврокубків.

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