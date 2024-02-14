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"Шахтер" – "Марсель". Чемпион Украины прилетел на матч Лиги Европы: кто в заявке команды

Фото: "Горняки" на борту чартера в Германию (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в немецкий Гамбург на первый поединок плей-офф Лиги Европы 2023/24 против французского "Марселя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Шахтер" – "Марсель" состоится в Гамбурге 15 февраля. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Во вторник вечером "горняки" прилетели в Германию из турецкой Антальи. Туда подопечные Марино Пушича приехали в послеобеденную пару, проведя утром тренировки в Белеке. На матч плей-офф Лиги Европы тренерский штаб "Шахтера" взял 28 футболистов.

Список "горняков" на первый поединок против "Марселя":

Вратари: Рудько, Ризнык, Твардовский, Барченко

Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Конопля, Ракицкий, Лацабидзе

Полузащитники: Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Цуканов

Нападающие: Траоре, Сикан, Келси

 

Накануне УЕФА определился с арбитром встречи "горняков" с французским грандом. Главным рефери стал бельгиец Эрик Ламбрехтс. Он дважды в карьере пересекался с украинскими командами – "Динамо" U-19 одержало победу в Юношеской лиге УЕФА, а сборная Украины U-21 проиграла полуфинал Евро-2023.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Марселя" перед возвращением еврокубков.

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