"Шахтер" – "Марсель". Чемпион Украины прилетел на матч Лиги Европы: кто в заявке команды

Делегация донецкого "Шахтера" прибыла в немецкий Гамбург на первый поединок плей-офф Лиги Европы 2023/24 против французского "Марселя".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Матч "Шахтер" – "Марсель" состоится в Гамбурге 15 февраля. Поединок примет арена "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.
Во вторник вечером "горняки" прилетели в Германию из турецкой Антальи. Туда подопечные Марино Пушича приехали в послеобеденную пару, проведя утром тренировки в Белеке. На матч плей-офф Лиги Европы тренерский штаб "Шахтера" взял 28 футболистов.
Список "горняков" на первый поединок против "Марселя":
Вратари: Рудько, Ризнык, Твардовский, Барченко
Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Конопля, Ракицкий, Лацабидзе
Полузащитники: Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Бондаренко, Назарина, Кевин, Невертон, Марлон, Цуканов
Нападающие: Траоре, Сикан, Келси
Накануне УЕФА определился с арбитром встречи "горняков" с французским грандом. Главным рефери стал бельгиец Эрик Ламбрехтс. Он дважды в карьере пересекался с украинскими командами – "Динамо" U-19 одержало победу в Юношеской лиге УЕФА, а сборная Украины U-21 проиграла полуфинал Евро-2023.
К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Марселя" перед возвращением еврокубков.
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