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"Шахтар" на класі завоював путівку в 1/4 фіналу Кубка України

Рівне, Вівторок 26 вересня 2023 18:56
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"Шахтар" на класі завоював путівку в 1/4 фіналу Кубка України Фото: "Гірники" організували розгром у Рівному (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" здобув комфортну перемогу над рівненським "Вересом" у рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок України, 1/8 фіналу

"Верес" – "Шахтар" – 0:3

Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1

"Гірники" взяли м'яч під контроль із перших хвилин. Однак, рівняни в стартові півгодини виглядали цікавіше в атаках. Зокрема. Сікейра в одному з епізодів пробив головою над дев'яткою, а Шарай з гострого кута відправив м'яч у руки Різнику.

"Шахтар" відповів моментом Криськіва. Хавбек вискочив віч-на-віч із Когутом, але не зміг переграти голкіпера. Згодом Келсі трохи не встиг, аби замкнути перспективний простріл. Натомість з пострілом того ж Криськіва з лінії штрафного знову впорався воротар.

У другій половині донеччани продовжили контролювати перебіг подій. Ключовою стала трихвилинка в середині тайму, коли "гірники" забили двічі. Спершу Кащук отримав передачу від Бондаренка та реалізував вихід тет-а-тет із Когутом. А на 68-й асистент став голеадором – хавбек "Шахтаря" влаштував сольний прохід і на фініші елегатно перекинув м'яч над кіпером.

Добив "Верес" чемпіон України під завісу зустрічі. На першій доданій арбітром хвилині голом відзначився Очеретько. Українець отримав передачу від Сікана після перехоплення і з близької відстані розстріляв ворота – 0:3 у підсумку та місце в чвертьфіналі для "Шахтаря".

До слова, раніше "Олександрія" переграла "Рух" на виїзді та вийшла в 1/4 фіналу Кубка України.

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Шахтар Верес Кубок України
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