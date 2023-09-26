"Шахтар" на класі завоював путівку в 1/4 фіналу Кубка України
Донецький "Шахтар" здобув комфортну перемогу над рівненським "Вересом" у рамках 1/8 фіналу Кубка України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Кубок України, 1/8 фіналу
"Верес" – "Шахтар" – 0:3
Голи: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1
"Гірники" взяли м'яч під контроль із перших хвилин. Однак, рівняни в стартові півгодини виглядали цікавіше в атаках. Зокрема. Сікейра в одному з епізодів пробив головою над дев'яткою, а Шарай з гострого кута відправив м'яч у руки Різнику.
"Шахтар" відповів моментом Криськіва. Хавбек вискочив віч-на-віч із Когутом, але не зміг переграти голкіпера. Згодом Келсі трохи не встиг, аби замкнути перспективний простріл. Натомість з пострілом того ж Криськіва з лінії штрафного знову впорався воротар.
У другій половині донеччани продовжили контролювати перебіг подій. Ключовою стала трихвилинка в середині тайму, коли "гірники" забили двічі. Спершу Кащук отримав передачу від Бондаренка та реалізував вихід тет-а-тет із Когутом. А на 68-й асистент став голеадором – хавбек "Шахтаря" влаштував сольний прохід і на фініші елегатно перекинув м'яч над кіпером.
Добив "Верес" чемпіон України під завісу зустрічі. На першій доданій арбітром хвилині голом відзначився Очеретько. Українець отримав передачу від Сікана після перехоплення і з близької відстані розстріляв ворота – 0:3 у підсумку та місце в чвертьфіналі для "Шахтаря".
До слова, раніше "Олександрія" переграла "Рух" на виїзді та вийшла в 1/4 фіналу Кубка України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.