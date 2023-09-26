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"Олександрія" завдяки автоголу стала першим чвертьфіналістом Кубка України

Винники, Вівторок 26 вересня 2023 17:55
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"Олександрія" завдяки автоголу стала першим чвертьфіналістом Кубка України Фото: "Жовто-чорні" пробилися в 1/4 фіналу змагань (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорців

Матч 1/8 фіналу Кубка України між львівським "Рухом" і "Олександрією" завершився перемогою підопічних Руслана Ротаня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок України, 1/8 фіналу

"Рух" – "Олександрія" – 0:1

Гол: Сапуга, 90+4 (автогол)

Розпочали команди в спокійному темпі за невеликої переваги господарів. Перший момент "Рух" змарнував на 18-й хвилині, коли Теслюк не зміг поцілити в дальній кут після вривання в штрафний. А згодом Мисик навіть забив, але судді зафіксували офсайд.

"Олександрія" набралася сміливості перед перервою. Спершу Смирний після діагоналі опинився на самоті перед воротами, але не зміг обробити м'яч. Натомість Андрійчук після проходу до карної зони влучив у дальню стійку.

У другому таймі ще кілька разів нагадав про себе Мисик. Зокрема, вінгер львів'ян перевірив пильність Єрмакова після зміщення з флангу – воротар не дрімав. А згодом він же надто неточно пробив із лінії штрафного після стандарту.

Здавалося, що матч упевнено рухається до овертайму. Однак, "Олександрія" зуміла забити в останній атаці. На четвертій доданій арбітром хвилині гостям допоміг стандарт. Пішла подача з лівого флангу, а капітан "Руха" Сапуга необачно зрізав м'яч у власні ворота – 0:1 у підсумку.

До слова, раніше Прем'єр-ліга роздала нагороди за восьмий тур першості.

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