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"Шахтер" на классе завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Украины

Ровно, Вторник 26 сентября 2023 18:56
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"Шахтер" на классе завоевал путевку в 1/4 финала Кубка Украины Фото: "Горняки" организовали разгром в Ровно (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" одержал комфортную победу над ровненским "Вересом" в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Украины, 1/8 финала

"Верес" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90+1

"Горняки" взяли мяч под контроль с первых минут. Однако ровенчане в стартовые полчаса выглядели интереснее в атаках. В частности. Сикейра в одном из эпизодов пробил головой над девяткой, а Шарай с острого угла отправил мяч в руки Ризныка.

"Шахтер" ответил моментом Крыськива. Хавбек выскочил лицом к лицу с Когутом, но не смог переиграть голкипера. Впоследствии Келси чуть-чуть не успел, чтобы замкнуть перспективный прострел. С выстрелом того же Крыськива с линии штрафной снова справился вратарь.

Во второй половине дончане продолжили контролировать ход событий. Ключевой стала трехминутка в середине тайма, когда "горняки" забили дважды. Сначала Кащук получил передачу от Бондаренко и реализовал выход тет-а-тет с Когутом. А на 68-й ассистент стал голеадором – хавбек "Шахтера" устроил сольный проход и на финише элегантно перебросил мяч над кипером.

Добил "Верес" чемпион Украины под занавес встречи. На первой добавленной арбитром минуте голом отличился Очеретько. Украинец получил передачу от Сикана после перехвата и с близкого расстояния расстрелял ворота – 0:3 в итоге и место в четвертьфинале для "Шахтера".

К слову, ранее "Александрия" обыграла "Рух" на выезде и вышла в 1/4 финала Кубка Украины.

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Шахтер Верес Кубок Украины
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