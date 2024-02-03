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"Шахтар" із провалами в обороні програв другий спаринг за день

Анталья, Субота 03 лютого 2024 18:41
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"Шахтар" із провалами в обороні програв другий спаринг за день Фото: Резервісти "гірників" не впоралися з "Вележем" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" зазнав поразки від "Вележа" з боснійського Мостара в рамках підготовки до відновлення сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Шахтар" – "Вележ" – 2:3

Голи: Цуканов, 25, Швед, 45 – Гуліашвілі, 24, Чаїч, 43, Хаскіч, 47

У перші хвилини найактивнішим у складі "гірників" був Егіналдо. Спершу бразилець прорвався флангом, змістився в центр і пробив у протихід голкіперу, але Хаджікіч парирував м'яч ногою. А згодом нападник "Шахтаря" не реалізував вихід віч-на-віч.

А на 24-й хвилині "Вележ" повів у рахунку. Гуліашвілі скористався провалом у центрі оборони "гірників" і переграв Рудька з близької відстані. Утім, команда Маріно Пушіча зрівняла в першій атаці у відповідь – Цуканов підхопив м'яч після втрати Шведа та з рикошетом із лінії штрафного відправив у сітку.

Після невеликого затишшя команди повторили ударну двохвилинку під завісу тайму. І знову першим забив "Вележ" – Чаїч скористався невдалими діями оборони "гірників" під час стандарту та добив м'яч на дальній стійці. Але в зворотній атаці Швед від стійки оформив другий гол "Шахтаря".

На старті другої половини боснійський клуб зміг перервати коло подвійних голів. Мостарці вкотре забили після помилки "гірників". Цього разу Хаскіч отримав передачу на хід від... Козіка. Таким подарунком оборонця "Шахтаря" ветеран "Вележа" скористався сповна.

Підопічні Пушіча мали нагоди відігратися. Були моменти в Шведа та Пушкарьова. Утім, "гірники" реалізувати свої можливості так і не зуміли, тож поступилися у другому спарингу поспіль.

Стартовий склад "Шахтаря": Рудько – Гочолейшвілі, Лемкін, Міроші, Педрінью – Очеретько, Цуканов – Швед, Назарина, Лацабідзе – Егіналдо

До слова, раніше "Шахтар" зазнав поразки від "Градеця-Карлового" основним складом.

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