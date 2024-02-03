"Шахтер" с провалами в обороне проиграл второй спарринг за день

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от "Вележа" из боснийского Мостара в рамках подготовки к возобновлению сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

"Шахтер" – "Вележ" – 2:3

Голы: Цуканов, 25, Швед, 45 – Гулиашвили, 24, Чаич, 43, Хаскич, 47

В первые минуты самым активным в составе "горняков" был Эгиналдо. Сначала бразилец прорвался по флангу, сместился в центр и пробил в противоход голкиперу, но Хаджикич парировал мяч ногой. А впоследствии нападающий "Шахтера" не реализовал выход один на один.

А на 24-й минуте "Вележ" повел в счете. Гулиашвили воспользовался провалом в центре обороны "горняков" и обыграл Рудько с близкого расстояния. Впрочем, команда Марино Пушича сравняла в ответной атаке – Цуканов подхватил мяч после потери Шведа и с рикошетом с линии штрафной отправил в сетку.

После небольшого затишья команды повторили ударную двухминутку под занавес тайма. И снова первым забил "Вележ" – Чаич воспользовался неудачными действиями обороны "горняков" во время стандарта и добил мяч на дальней штанге. Но в обратной атаке Швед от штанги оформил второй гол "Шахтера".

На старте второй половины боснийский клуб смог прервать круг двойных голов. Мостарцы в очередной раз забили после ошибки "горняков". В этот раз Хаскич получил передачу на ход от... Козика. Таким подарком защитника "Шахтера" ветеран "Вележа" воспользовался сполна.

Подопечные Пушича имели возможности отыграться. Были моменты у Шведа и Пушкарева. Впрочем, "горняки" реализовать свои шансы на третий гол так и не сумели, поэтому уступили во втором спарринге подряд.

Стартовый состав "Шахтера": Рудько – Гочолейшвили, Лемкин, Мироши, Педриньо – Очеретько, Цуканов – Швед, Назарина, Лацабидзе – Эгиналдо