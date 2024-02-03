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"Шахтар" уперше програв на зборах у Туреччині

Анталья, Субота 03 лютого 2024 13:51
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"Шахтар" уперше програв на зборах у Туреччині Фото: "Гірники" не впоралися зі середняком чемпіонату Чехії (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" зазнав поразки від чеського клубу "Градець-Кралове" в спарингу на турецькій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Шахтар" – "Градець-Кралове" – 0:2

Голи: Гаразім, 22, Шашінка, 66

Із перших хвилин "гірники" заволоділи ініціативою. Після невеликої розвідки команда Маріно Пушіча швидко організувала небезпеку. На 3-й хвилині на оперативному просторі опинився Сікан, але так і не зміг акцентовано пробити в напрямку воріт.

"Градець-Кралове" витримав стартовий натиск "Шахтаря". Згодом чехи набралися сміливості провести кілька атак. Одна з них несподівано призвела до взяття воріт. Це Гаразім у дотик замкнув фланговий простріл.

"Гірники" кинулися відігратися. Та більшість випадів донеччан до перерви завершилися свистком арбітра. "Градець-Кралове" відпрацював офсайдну лінію і регулярно залишав гравців "Шахтаря" у положенні поза грою.

У дебюті другої половини команди обмінялися моментами. Вашулін перевірив навики Різника пострілом із розвороту метрів із 15-ти (сейв). Натомість Сікан не зміг переграти голкіпера у виході віч-на-віч.

Далі привабливіше виглядали "гірники". Судаков дивом пробив вище воріт із лінії воротарського майданчика після загострення Сікана. Натомість з ударом Кевіна зі середньої дистанції під поперечину впорався кіпер.

За таке марнотратство "Шахтар" поплатився на 66-й хвилині. Шашінка отримав передачу з флангу, просунувся трохи вперед і з-за меж штрафного майданчика поцілив прямісінько в кут. Різник виручити чемпіонів України не зміг.

У фінальні 20+ хвилин "гірники" зламати перебіг подій не змогли. Більше того, в певний момент підопічні Пушіча, здавалося, змирилися з поразкою і зменшили оберти. Натомість "Градець-Кралове" виглядав перконливіше та заслужено переміг.

Стартовий склад "Шахтаря": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові – Криськів, Судаков – Зубков, Бондаренко, Кевін – Сікан

До слова, раніше "Шахтар" оприлюднив заявку на плей-офф Ліги Європи 2023/24.

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