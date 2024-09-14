"Шахтер" с хет-триком украинца разгромил "Карпаты" в УПЛ
Донецкий "Шахтер" уверенно обыграл львовские "Карпаты" в 6-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 6-й тур
"Шахтер" – "Карпаты" – 5:2
Голы: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сикан, 43 – Пидлепенец, 25, Чачуа, 84
Соперники долго не запрягали и засеяли моментами со стартовых минут. Выстрел "льва" Мирошниченко со штрафного Ризнык отразил перед собой, а затем ликвидировал добивание Адамюка. В ответ "горняк" Судаков после врывания в штрафную попал в штангу.
А с экватора тайма началась ударная 10-минутка. Открыл счет Зубков, который качнул защитника и мощно пробил в ближний угол. Сравняли "Карпаты" усилиями Пидлепенца, замкнувшего навес Мирошниченко от углового флажка. Но еще через четыре минуты Бондаренко с рикошетом от оппонента забросил за спину Кемкину.
До перерыва "Шахтер" оформил еще два мяча. Сначала тот же Бондаренко получил мяч в центре штрафной от Судакова и уложил в дальний угол. А на 43-й минуте Сикан головой с линии вратарской замкнул навес Тобиаса с правого фланга.
С началом второго тайма команда Марино Пушича не сбавила обороты. Вот Кемкин только со второй попытки взял удар Тобиаса низом издалека. Впоследствии Кевин диагональным ударом отправил мяч мимо штангиворот львовян. В конце концов, на 65-й минуте хет-трик оформил Бондаренко – выскочил на свидание с кипером и мастерски подсек мяч над ним.
Только под занавес встречи "горняки" позволили "Карпатам" поиграть на равных. После упущенного момента Бабогло "львы" сумели забить второй раз. Это Чачуа на ближней штанге переправил в сетку прострел Шаха от правого края – 5:2 в итоге.
Разгромная победа позволила "Шахтеру" подняться на 6-е место в турнирной таблице. Команда Пушича набрала 9 очков. Тем временем "Карпаты" остаются на 12-й строчке (6 пунктов).
К слову, ранее составили рейтинг самых дорогих трансферов УПЛ этим летом.
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