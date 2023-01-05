UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" дозволив легіонеру провести на батьківщині ще сезон

Фото: Майкон (крайній праворуч) проведе 2023 рік у Бразилії (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Іноземці не поспішають повертатися до України. Півзахисник Майкон, права на якого належать донецькому "Шахтарю", проведе сезон-2023 у бразильському "Корінтіансі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Мушкетери" домовилися з українським грандом щодо продовження орендної угоди. Хавбек проведе в рідній команді весь рік.

Майкон повернувся до "Корінтіанса" після вторгнення РФ до України. З того часу він встиг зіграти 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Кілька разів 25-річний бразилець опинявся в лазареті через травми.

До "Шахтаря" Майкон перебрався влітку 2018 року. Його перехід із "Корінтіанса" коштував "гірникам" 6,6 млн євро. У складі "помаранчево-чорних" хавбек провів 98 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 8 голів і віддав 9 асистів. Із "Шахтарем" він завоював 2 чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок України.

У сезоні 2022/23 кольори "гірників" захищали три легіонери – бразилець Тейлор, хорват Джурасек і буркінієць Траоре. Взимку "Шахтар" підписав четвертого іноземця. З грузинського "Сабуртало" перейшов оборонець Гіоргі Гочолейшвілі.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарУПЛЧемпионат Украины