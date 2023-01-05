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"Шахтер" разрешил легионеру провести на родине еще один сезон

Фото: Майкон (крайний справа) проведет 2023 год в Бразилии (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Иностранцы не спешат возвращаться в Украину. Полузащитник Майкон, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", проведет сезон-2023 в бразильском "Коринтиансе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Мушкетеры" договорились с украинским грандом о продлении арендного соглашения. Хавбек проведет в родной команде круглый год.

Майкон вернулся в "Коринтианс" после вторжения РФ в Украину. С тех пор он успел сыграть 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Несколько раз 25-летний бразилец оказывался в лазарете из-за травм.

В "Шахтер" Майкон перебрался летом 2018 года. Его переход из "Коринтианса" обошелся "горнякам" в 6,6 млн евро. В составе "оранжево-черных" хавбек провел 98 поединков во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 9 ассистов. С "Шахтером" он завоевал 2 чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Украины.

В сезоне 2022/23 цвета "горняков" защищали три легионера – бразилец Тейлор, хорват Джурасек и буркиниец Траоре. Зимой "Шахтер" подписал четвертого иностранца. Из грузинского "Сабуртало" перешел защитник Гиорги Гочолейшвили.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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