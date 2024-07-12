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"Шахтар" домігся від ФІФА компенсації за зіркового бразильця-втікача

Фото: Тете колись коштував "гірникам" 15 млн у євровалюті (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Стамбульський "Галатасарай" заплатить донецькому "Шахтарю" за перехід флангового нападника Тете.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

ФІФА частково задовольнила позов "гірників". Турецький гранд, однак, подасть апеляцію на рішення.

Комітет із вирішення спорів зобов'язав виплатити "Шахтарю" орієнтовно 2,4 млн євро та 5% річних за період із моменту переходу до лав стамбульців. Отже, йдеться про період від початку серпня 2023 року. Тете та "Галатасарай" несуть солідарну відповідальність за виплату всієї суми.

Бразилець покинув "Шахтар" після повномасштабного вторгнення РФ до України. Тоді ФІФА дозволила іноземцям покинути клуби УПЛ. Тете влаштувався у французькому "Ліоні" на правах оренди, а влітку торік розірвав контракт із "гірниками" та опинився в "Галатасараї" вільним агентом.

"Шахтар" оскаржив трансфер бразильця до турецької Суперліги в серпні торік. Чемпіон України вимагав скасувати перехід і дискваліфікувати нападника. Перед трансфером у "Галатасарай" від Тете, побоюючись санкцій, відмовився стамбульський "Фенербахче".

"Шахтар" у міжсезоння-2024

"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо.

На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів. До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці, зокрема атакувальний хавбек Педрінью. Відновили тренувальний процес і задіяні на Євро-2024 гравці.

У липні на "гірників" чекають кілька спарингів, зокрема проти турецького "Різеспора" та англійського "Іпсвіча". Новий сезон "Шахтар" мав розпочати поєдинком стартового туру Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли". Проте, матч перенесли через Олімпійські ігри.

До слова, раніше "Шахтар" презентував три комплекти форми на новий сезон.

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