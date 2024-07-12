"Шахтер" добился от ФИФА компенсации за беглого звездного бразильца

ФИФА частично удовлетворила иск "горняков". Турецкий гранд, однако, подаст апелляцию на решение.

Комитет по разрешению споров обязал выплатить "Шахтеру" ориентировочно 2,4 млн евро и 5% годовых за период с момента перехода в ряды стамбульцев. Итак, речь идет о периоде с начала августа 2023 года. Тете и "Галатасарай" несут солидарную ответственность за выплату всей суммы.

Бразилец покинул "Шахтер" после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда ФИФА разрешила иностранцам покинуть клубы УПЛ. Тете устроился во французском "Лионе" на правах аренды, а летом прошлого года расторг контракт с "горняками" и оказался в "Галатасарае" свободным агентом.

"Шахтер" обжаловал трансфер бразильца в турецкую Суперлигу в августе прошлого года. Чемпион Украины потребовал отменить переход и дисквалифицировать нападающего. Перед трансфером в "Галатасарай" от Тете, опасаясь санкций, отказался стамбульский "Фенербахче".

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители, в том числе атакующий хавбек Педриньо. Возобновили тренировочный процесс и задействованные на Евро-2024 игроки.

В июле "горняков" ждут несколько спаррингов, в частности против турецкого "Ризеспора" и английского "Ипсвича". Новый сезон "Шахтер" должен был начать поединком стартового тура Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы". Однако матч перенесли из-за Олимпийских игр.