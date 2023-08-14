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"Шахтар" закликав ФІФА покарати легіонера за надуману втечу: іменитий клуб у співучасниках

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Київ, Понеділок 14 серпня 2023 11:22
"Шахтар" закликав ФІФА покарати легіонера за надуману втечу: іменитий клуб у співучасниках Фото: Тете захищав кольори "гірників" у 2019-2022 рр. (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" надіслав скаргу до Міжнародної федерації футболу через перехід нападника Тете в стамбульський "Галатасарай".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fotospor.

Чемпіон України оскаржив трансфер бразильця до турецької Суперліги. Мета "гірників" – скасування переходу та дискваліфікація втікача з української Прем'єр-ліги.

"Шахтар" просить ФІФА покарати Тете та "Галатасарай" за нелегітимний трансфер. Бразилець перебрався на "Стадіон Неф" у статусі вільного агента, розірвавши контракт із "гірниками". Натомість український гранд вважає цю дію Тете неправомірною, оскільки той не мав права виходити з угоду, бо побував в Україні в ча війни.

Бразильський нападник після повномасштабного вторгнення РФ покинув "Шахтар" із дозволу ФІФА. Організація дозволяла іноземцям покинути чемпіонати України та Росії в умовах війни. На правах оренди він захищав кольори французького "Ліона" та англійського "Лестера". Утім, у червні Тете, за даними коментатора Романа Тимощука, приїхав до Києва.

Раніше від ідеї підписання бразильця відмовився інший турецький гранд – "Фенербахче". Тоді таке рішення стамбульці мотивували "юридичною, фінансовою та технічною оцінками". Взимку 2019-го "Шахтар" віддав "Греміо" за Тете 15 млн євро.

До слова, раніше розібрали найгучніші трансфери Саудівської Аравії в спеціальній підбірці.

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