"Шахтар" дізнався потенційного суперника в Лізі Європи: з ким зіграють "гірники", якщо пройдуть "Бешикташ"

Невдаха з Ліги чемпіонів

За сіткою турніру, переможець пари "Шахтар" - "Бешикташ" у третьому раунді Ліги Європи виходить на невдаху в протистоянні "Рейнджерс" (Шотландія) - "Панатінаїкос" (Греція) у другому колі ЛЧ. Ним став грецький клуб, який поступився за сумою двох матчів.

Після домашньої перемоги шотландців 2:0, матч-відповідь в Афінах завершився внічию - 1:1. Перший тайм минув без голів, але з перевагою греків за моментами. "Панатінаїкос" завдав 11 ударів (проти 5-ти у суперника) та подав 7 кутових. У другій половині гри на 54-й хвилині рахунок відкрив сербський вінгер господарів Джурічич, однак шотландці швидко відігралися зусиллями француза Гассама.

Остаточний рахунок матчу - 1:1, але за сумою двох поєдинків переміг "Рейнджерс" – 3:1. Тож шотландці продовжать боротьбу в ЛЧ. А "Панатінаїкос" перейшов у Лігу Європи.

Поєдинки третього кваліфікаційного раунду ЛЄ пройдуть 7 та 14 серпня.

Що буде, якщо "Шахтар" програє

У разі поразки від "Бешикташа", "Шахтар" отримає шанс поборотися за вихід до групового етапу Ліги конференцій. У цьому випадку український клуб зіграє з переможцем пари "Сент-Патрікс" (Ірландія) - "Нимме Калью" (Естонія). Перший матч тут завершився перемогою ірландців - 1:0.

Нагадаємо, що в першому матчі другого раунду кваліфікації ЛЄ, що відбувся в Стамбулі, "гірники" здобули перемогу над "Бешикташем" з рахунком 4:2.

Матч-відповідь запланований на 31 липня, у польському Кракові. Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом.