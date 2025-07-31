"Шахтер" узнал потенциального соперника в Лиге Европы: с кем сыграют "горняки", если пройдут "Бешикташ"

Неудачник из Лиги чемпионов

По сетке турнира, победитель пары "Шахтер" - "Бешикташ" в третьем раунде Лиги Европы выходит на неудачника в противостоянии "Рейнджерс" (Шотландия) - "Панатинаикос" (Греция) во втором круге ЛЧ. Им стал греческий клуб, который уступил по сумме двух матчей.

После домашней победы шотландцев 2:0, ответный матч в Афинах завершился вничью - 1:1. Первый тайм прошел без голов, но с преимуществом греков по моментам. "Панатинаикос" нанес 11 ударов (против 5-ти у соперника) и подал 7 угловых. Во второй половине игры на 54-й минуте счет открыл сербский вингер хозяев Джуричич, однако шотландцы быстро отыгрались усилиями француза Гассама.

Окончательный счет матча - 1:1, но по сумме двух поединков победил "Рейнджерс" - 3:1. Поэтому шотландцы продолжат борьбу в ЛЧ. А "Панатинаикос" перешел в Лигу Европы.

Поединки третьего квалификационного раунда ЛЕ пройдут 7 и 14 августа.

Что будет, если "Шахтер" проиграет

В случае поражения от "Бешикташа", "Шахтер" получит шанс побороться за выход в групповой этап Лиги конференций. В этом случае украинский клуб сыграет с победителем пары "Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Нымме Калью" (Эстония). Первый матч здесь завершился победой ирландцев - 1:0.

Напомним, что в первом матче второго раунда квалификации ЛЕ, состоявшемся в Стамбуле, "горняки" одержали победу над "Бешикташем" со счетом 4:2.

Ответный матч запланирован на 31 июля, в польском Кракове. Начало встречи - в 21:00 по киевскому времени.