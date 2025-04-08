"Шахтар" – "Динамо": УПЛ затвердила дату та час Класичного

Класичне відбудеться у неділю, 27 квітня та розпочнеться о 18:00. Цей матч закриє програму туру, який триватиме протягом трьох днів.

Розклад матчів 26-го туру:

25 квітня (п'ятниця)

15:30, "Інгулець" – "Олександрія"

18:00, "Зоря" – "Лівий Берег"

26 квітня (субота)

13:00, "Чорноморець" – "Рух"

15:30, ЛНЗ – "Кривбас"

18:00, "Оболонь" – "Карпати"

27 квітня (неділя)

13:00, "Ворскла" – "Верес"

15:30, "Колос" – "Полісся"

18:00, "Шахтар" – "Динамо"

Зазначимо, що за чотири дні до цього "Шахтар" та "Динамо" проведуть свої матчі в півфіналі Кубка України. У середу, 23 квітня, "гірники" протистоятимуть у Житомирі "Поліссю", а кияни – у Львові зіграють з чернівецькою "Буковиною".

У поточному сезоні УПЛ після 23-х турів "Динамо" впевнено очолює турнірну таблицю, маючи 57 очок. На рахунку "Олександрії", яка йде другою – 53 бали. "Шахтар" посідає третю сходинку, маючи 47 очок і матч у запасі.

Поєдинок першого кола між "Динамо" і "Шахтарем" завершився внічию – 1:1. На 48-й хвилині рахунок відкрив гравець донеччан Артем Бондаренко. На 61-й, після червоної картки Дмитру Криськіву, "гірники" залишились у меншості. А на 87-й – киянин Олександр Караваєв зрівняв рахунок.