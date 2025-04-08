"Шахтер" - "Динамо": УПЛ утвердила дату и время Классического

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 26-го тура чемпионата Украины. Центральным в нем станет встреча донецкого "Шахтера" с киевским "Динамо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Классическое состоится в воскресенье, 27 апреля и начнется в 18:00. Этот матч закроет программу тура, который продлится в течение трех дней.
Расписание матчей 26-го тура:
25 апреля (пятница)
26 апреля (суббота)
27 апреля (воскресенье)
Отметим, что за четыре дня до этого "Шахтер" и "Динамо" проведут свои матчи в полуфинале Кубка Украины. В среду, 23 апреля, "горняки" будут противостоять в Житомире "Полесью", а киевляне - во Львове сыграют с черновицкой "Буковиной".
В текущем сезоне УПЛ после 23-х туров "Динамо" уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея 57 очков. На счету "Александрии", которая идет второй - 53 балла. "Шахтер" занимает третью строчку, имея 47 очков и матч в запасе.
Поединок первого круга между "Динамо" и "Шахтером" завершился вничью - 1:1. На 48-й минуте счет открыл игрок донетчан Артем Бондаренко. На 61-й, после красной карточки Дмитрию Крыськиву, "горняки" остались в меньшинстве. А на 87-й - киевлянин Александр Караваев сравнял счет.
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