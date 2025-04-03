Хто зіграє в Лізі чемпіонів та Лізі Європи: переможець Кубка може сплутати карти лідерам УПЛ

Українські клубні змагання виходять на фінішну пряму. До завершення чемпіонату в українській Прем'єр-лізі лишилось вісім турів, а в національному Кубку визначилася четвірка півфіналістів. Тож, час поговорити про участь вітчизняних команд у прийдешньому єврокубковому сезоні

Про розподіл єврокубкових місць в УПЛ та вплив на нього розіграшу Кубка – розповідає РБК-Україна .

Перш за все зазначимо, що за підсумками континентальних турнірів сезону-2024/25 Україна втратила одне єврокубкове місце. Тепер від УПЛ на міжнародній арені гратимуть не п'ять, а чотири команди. Як вони розподіляються за турнірами.

Ліга чемпіонів

До головного європейського турніру потрапляє лише одна команда – чемпіон УПЛ. Він стартує з другого кваліфікаційного раунду та має подолати трьох суперників, щоб вийти до основного етапу.

Втім, поразка в кваліфікації не означатиме миттєвого вильоту з єврозмагань: спочатку буде шанс поборотися за Лігу Європи, якщо не вийде – за Лігу конференцій. Тому шанси на продовження боротьби в основному раунді одного з турнірів доволі високі. До Ліги чемпіонів пробитися майже нереально, а от за інші два змагання цілком реально поборотися.

Календар подій у ЛЧ-2025/26

Чемпіон УПЛ стартує в другому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування другого кваліфікаційного раунду – 18 червня, матчі – 22/23 та 29/30 липня.

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду – 21 липня, матчі – 5/6 та 12 серпня.

Жеребкування плей-офф раунду – 4 серпня, матчі – 19/20 та 26/27 серпня.

Жеребкування основної стадії – 29 серпня, перший тур – 16-18 вересня.

Ліга Європи

Квоту на другий за рангом турнір отримає також одна команда, яка розпочне боротьбу з першого відбіркового раунду. Це буде або володар Кубка України, або (якщо Кубок виграє чемпіон) – друга команда УПЛ. Тут фактор національного Кубка може бути вирішальним. Зараз на друге місце шансів найбільше в "Олександрії", яка вилетіла з Кубка, поступившись "Шахтарю". І ця поразка, можливо, коштуватиме "містянам" права зіграти в ЛЄ.

Якщо Кубок виграє "Шахтар", "Полісся", не кажучи вже про "Буковину", "Олександрія" стартуватиме тільки в Лізі конференцій. Тому єдиний шанс для команди Руслана Ротаня потрапити в ЛЄ – це перемога в національному Кубку "Динамо", за умови що воно збереже чемпіонський темп. Ну й звичайно варто спробувати самим стати чемпіонами - тоді мова піде про ЛЧ.

Представник України розпочне шлях у ЛЄ з першого кваліфікаційного раунду. Тобто, щоб потрапити в основний турнір, треба буде подолати чотирьох суперників. Втім, якщо не вилетіти на самому старті, буде й запасний варіант – у вигляді участі в Лізі конференцій.

Календар подій у ЛЄ-2025/26

Володар Кубка України або друга команда УПЛ стартує в першому кваліфікаційному раунді.

Жеребкування першого кваліфікаційного раунду – 17 червня, матчі – 10-го та 17 липня.

Жеребкування другого кваліфікаційного раунду – 18 червня, матчі – 24 та 31 липня.

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду – 21 липня, матчі – 7 та 14 серпня.

Жеребкування плей-офф раунду – 4 серпня, матчі – 21 та 28 серпня.

Жеребкування основного етапу – 29 серпня, перший тур – 24/25 вересня.

Ліга конференцій

У найслабший єврокубок потраплять дві українські команди – 2-га й 3-тя, або 3-тя та 4-та в УПЛ (якщо Кубок України виграє чемпіон).

Тут ситуація зовсім критична для криворізького "Кривбаса". За втраченими очками саме він зараз четвертий в УПЛ, а з національно Кубка – вже вилетів. Тобто криворіжцям треба не тільки самим дотримуватися темпу, що дозволить їм фінішувати одразу за трійкою призерів в УПЛ, а й вболівати проти "Полісся" й "Буковини" – в Кубку України.

Ще один реальний претендент – "Полісся". Команда продовжує виступи в Кубку, тож може поборотися й за ЛЄ. А четверте місце в УПЛ майже гарантує "вовкам" старт у ЛК. Єдине, що може завадити – успіх у Кубку чернівецької "Буковини".

Зауважимо також, що обидві українські команди стартують у ЛК з другого кваліфікаційного раунду. Для виходу в основний етап треба проходити трьох суперників. На відміну від ЛЧ та ЛЄ, других шансів тут не буде. Програш означатиме остаточний виліт з єврозмагань.

Календар подій у ЛК-2025/26

Дві українські команди стартують в другому кваліфікаційному раунді.