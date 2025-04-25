"Шахтер" - "Динамо" и другие матчи в продолжении УПЛ: полное расписание 26-го тура
В пятницу, 25-го апреля стартует 26-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится три дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Тур откроет матч с участием претендента на чемпионство - "Александрии". Команда, которая уже обеспечила себе участие в еврокубках, сыграет с "Ингульцом" из Петрово. Формально подопечные Руслана Ротаня проведут гостевой поединок, хотя состоится он на их родном стадионе "Ника" в Александрии. Начало - в 15:30.
Также в пятницу сыграют луганская "Заря" и киевский "Левый Берег". Матч примет столичная арена имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток - в 18:00.
Три противостояния намечены на субботу, 26 апреля. В 13:00 одесский "Черноморец" сыграет с львовским "Рухом", в 15:30 - черкасский ЛНЗ с криворожским "Кривбассом" и в 18:00 - киевская "Оболонь" с львовскими "Карпатами".
Центральный поединок не только тура, но и всей второй половины сезона: "Шахтер" - "Динамо" стартует в воскресенье, 27 апреля в 18:00 на "Арене Львов". Если "горняки" проиграют, они распрощаются с титулом чемпионов Украины. Повторить прошлогодний успех подопечные Марино Пушича не смогут даже теоретически.
На "разогреве" у Классического в воскресенье будут две встречи: в 13:00 полтавская "Ворскла" примет ровенский "Верес", а в 15:30 в Ковалевке местный "Колос" проверит на прочность житомирское "Полесье".
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
Перечень матчей 25-го тура УПЛ:
Пятница, 25 апреля
- 15:30, "Ингулец" - "Александрия"
- 18:00, "Заря" - "Левый Берег"
Суббота, 26 апреля
- 13:00, "Черноморец" - "Рух"
- 15:30, ЛНЗ - "Кривбасс"
- 18:00, "Оболонь" - "Карпаты"
Воскресенье, 27 апреля
- 13:00, "Ворскла" - "Верес"
- 15:30, "Колос" - "Полесье"
- 18:00, "Шахтер" - "Динамо"
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