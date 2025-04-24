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"На нас чекають нові виклики". "Олександрія" яскраво відреагувала на повернення в єврокубки

Олександрія, Четвер 24 квітня 2025 18:44
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"На нас чекають нові виклики". "Олександрія" яскраво відреагувала на повернення в єврокубки Фото: "Олександрія" готується до старту на міжнародній арені (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

ФК "Олександрія", яка зараз йде другою в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, гарантувала собі участь в європейських клубних турнірах у сезоні-2025/26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Це стало остаточно відомо після перемоги київського "Динамо" над чернівецькою "Буковиною" у півфіналі Кубка України.

У підсумковій таблиці УПЛ команда Руслана Ротаня вже точно не опуститься нижче четвертої позиції. Єдиний варіант, за якого "Олександрія" могла залишитися без єврокубків, передбачав тріумф "Буковини" в національному Кубку. Оскільки чернівецький клуб вибув з турніру, ця загроза зникла.

Таким чином, "Олександрія" стала другим українським клубом, який офіційно забезпечив собі участь у єврокубках сезону-2025/26. Першим це право здобуло "Динамо", яке очолює турнірну таблицю УПЛ.

Клуб з Кіровоградщини яскраво відреагував у соцмережі на потрапляння до континентальних змагань.

"На нас чекають – нові виклики, нові матчі та нові історії, які ми писатимемо разом. Європо, зустрічай ФК "Олександрію"!", – йдеться в дописі.

&quot;На нас чекають нові виклики&quot;. &quot;Олександрія&quot; яскраво відреагувала на повернення в єврокубки

Де гратиме "Олександрія"

Наразі можливі варіанти.

За п'ять турів до завершення чемпіонату України "Олександрія" відстає від "Динамо" на шість очок. Тож, теоретично ще може стати чемпіоном України.

У цьому випадку команда Ротаня стартує в 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ. Залежно від результатів у кваліфікації команда зможе вийти до основного етапу ЛЧ, ЛЄ або ЛК.

2-ге місце (якщо Кубок виграє чемпіон) забезпечить – старт із 1-го кваліфікаційного раунду ЛЄ (4 суперники до основного етапу ЛЄ, при невдачі – перехід у ЛК).

2-ге місце (якщо Кубок виграє не чемпіон) – старт із 2-го кваліфікаційного раунду ЛК (три суперники до основного етапу, в разі програшу – виліт).

3-тє або 4-те місце – старт у 2-му кваліфікаційному раунді ЛК (до основного етапу – три суперники).

Як команда грала в єврокубках раніше

"Олександрія" тричі виступала в континентальних змаганнях. У всіх випадках це була Ліга Європи.

У сезоні-2016/17 в 3-му кваліфікаційному раунді поступилась хорватському "Хайдуку" (0:3, 1:3).

У сезоні-2017/18 в 3-му кваліфікаційному раунді переграла румунську "Астру" (1:0, 0:0). Але в раунді плей-офф поступилась білоруському БАТЕ (1:2, 1:1).

У сезоні-2019/20 в групі ЛЄ грала разом з німецьким "Вольфсбургом" (0:1, 1:3), бельгійським "Гентом" (1:1, 1:2) та французьким "Сент-Етьєном" (2:2, 1:1). З трьома очками посіла останнє місце і не пройшла далі.

Раніше італійський футбольний гранд офіційно звернувся до "Шахтаря" щодо трансферу Судакова.

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