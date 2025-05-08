"Шахтар" – "Динамо" у фіналі Кубка України: скільки коштують квитки та як їх придбати

Через дію воєнного стану в Україні матч відбудеться з обмеженою кількістю глядачів: допуск на арену залежатиме від наявності бомбосховищ поблизу стадіону. Тому квитки продаватимуться частинами, і їхня кількість обмежена.

Умови придбання квитків

На сайті УАФ зазначається, що:

придбати квитки можна за посиланням;

одна особа може купити не більше 4 квитків;

необхідна попередня реєстрація на сайті продажу;

квитки іменні, потрібно вказати ПІБ кожного відвідувача;

уболівальник обирає квиток на конкретний сектор, ряд і місце;

повернення чи обмін квитків не передбачено;

усі квитки – електронні: їх потрібно або роздрукувати, або показати на телефоні.

Крім того, у день гри на вході вболівальникам видаватимуть браслети, які слугуватимуть підтвердженням доступу після можливих повітряних тривог. У разі такої тривоги матч буде призупинено, а глядачів попросять перейти в укриття. Повернення на трибуни буде можливим лише за наявності браслета.

Якщо матч доведеться перенести на наступний день, глядач повинен зберегти як квиток, так і браслет для повторного доступу на стадіон.

Найдешевші квитки коштують 1 000 грн, найдорожчі – 4 000 грн. Діапазон цін: 1 000, 1 300, 1 500, 1 700, 2 000 та 4 000 грн.

Фінал Кубка України-2024/25: що відомо

Житомир стане десятим містом, де зіграють фінал національного Кубка. Вирішальні поєдинки попередніх турнірів найчастіше приймав Київ – 18 разів. П'ять фіналів відбулися у Харкові, два – у Дніпрі. По одному разу – в Сумах, Полтаві, Львові, Запоріжжі, Тернополі та Рівному.

Перемога в Кубку України дає право на участь у другому етапі кваліфікації Ліги Європи.

Чинним володарем трофея є "Шахтар". В минулорічному фіналі "гірники" перемогли полтавську "Ворсклу" (2:1) та здобули 14-й у своїй історії Кубок України.

За цим показником донецький клуб вийшов на чисте перше місце, випередивши "Динамо" з 13-ма перемогами в турнірі. Крім пари вітчизняних грандів, трофей здобували також одеський "Чорноморець" (двічі), "Ворскла" та сімферопольська "Таврія" – по одному разу.

Як грали "Шахтар" і "Динамо" у фіналах раніше

З 31-го фіналу національного Кубка, 20 відбувались за участі "Шахтаря", 18 – "Динамо". Між собою принципові суперники грали у вирішальних поєдинках 10 разів.

За перемогами наразі паритет – кожна команда в очних протистояннях взяла по п'ять трофеїв. Одного разу, у першій зустрічі в фіналі (2002 рік), переможець ("Шахтар") визначився в додатковий час. А у 2015-му "Динамо" здолало "гірників" у єдиній між ними серії пенальті в фіналах.

Востаннє гранди вітчизняного футболу зустрічались у вирішальному кубковому поєдинку в 2018 році. Тоді на "Дніпро-Арені" перемогу святкував "Шахтар" – 2:0.