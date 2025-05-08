"Шахтер" - "Динамо" в финале Кубка Украины: сколько стоят билеты и как их приобрести

Началась продажа билетов на финал Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Поединок состоится 14 мая в Житомире, начало - в 18:30.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Из-за действия военного положения в Украине матч состоится с ограниченным количеством зрителей: допуск на арену будет зависеть от наличия бомбоубежищ вблизи стадиона. Поэтому билеты будут продаваться частями, и их количество ограничено.
На сайте УАФ отмечается, что:
Кроме того, в день игры на входе болельщикам будут выдавать браслеты, которые будут служить подтверждением доступа после возможных воздушных тревог. В случае такой тревоги матч будет приостановлен, а зрителей попросят перейти в укрытие. Возвращение на трибуны будет возможным только при наличии браслета.
Если матч придется перенести на следующий день, зритель должен сохранить как билет, так и браслет для повторного доступа на стадион.
Самые дешевые билеты стоят 1 000 грн, самые дорогие - 4 000 грн. Диапазон цен: 1 000, 1 300, 1 500, 1 700, 2 000 и 4 000 грн.
Житомир станет десятым городом, где сыграют финал национального Кубка. Решающие поединки предыдущих турниров чаще всего принимал Киев - 18 раз. Пять финалов состоялись в Харькове, два - в Днепре. По одному разу - в Сумах, Полтаве, Львове, Запорожье, Тернополе и Ровно.
Победа в Кубке Украины дает право на участие во втором этапе квалификации Лиги Европы.
Действующим обладателем трофея является "Шахтер". В прошлогоднем финале "горняки" победили полтавскую "Ворсклу" (2:1) и завоевали 14-й в своей истории Кубок Украины.
По этому показателю донецкий клуб вышел на чистое первое место, опередив "Динамо" с 13-ю победами в турнире. Кроме пары отечественных грандов, трофей добывали также одесский "Черноморец" (дважды), "Ворскла" и симферопольская "Таврия" - по одному разу.
Из 31-го финала национального Кубка, 20 проходили с участием "Шахтера", 18 - "Динамо". Между собой принципиальные соперники играли в решающих поединках 10 раз.
По победам пока паритет - каждая команда в очных противостояниях взяла по пять трофеев. Однажды, в первой встрече в финале (2002 год), победитель ("Шахтер") определился в дополнительное время. А в 2015-м "Динамо" одолело "горняков" в единственной между ними серии пенальти в финалах.
Последний раз гранды отечественного футбола встречались в решающем кубковом поединке в 2018 году. Тогда на "Днепр-Арене" победу праздновал "Шахтер" - 2:0.
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