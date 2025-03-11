УПЛ: "Шахтар" з дебютом коштовного новачка не зумів здолати "Карпати"

УПЛ, 21-й тур

"Карпати" – "Шахтар" – 0:0

Футболісти "Шахтаря" виходячи на гру знали про втрату очок "Динамо". У матчі першого кола "гірники" доволі легко справились з "Карпатами", розбивши суперника з рахунком – 5:2.

В принципі, за час першого тайму звітної гри футболісти Маріно Пушіча могли теж забити не менще п'яти. Чемпіони володіли перевагою, багато і гостро атакували. Моменти створювали Судаков, Егіналду, Азаров, Кевін, Швед. Кожен з них міг забивати, але на заваді незмінно ставав голкіпер господарів Кінарейкін. Завдяки його впевненій грі "Карпати" встояли до перерви.

Щодо атакувальних футболістів львів'ян, Бруніньйо, Костенко, Краснопір намагались щось вигадати, але переграти досвідчену оборону чемпіонів не мали змоги.

Другий тайм картину гри не змінив, хіба що "Шахтар" став діяти ще гостріше. Правда і "Карпатам" час від часу вже вдавалось створити моменти біля воріт гостей. Дуже ефектною була атака на 59-й хвилині, коли Костенко після пасу Бабогло пробив у падінні через себе. Але це були лише епізоди. Загалом перевага "гірників" не викликала сумнівів і шансів на взяття воріт у них було набагато більше.

На 65-й хвилині Пушіч зробив потрійну заміну. На поле вийшли Бондаренко, Еліас та найсвіжішій новачок донецького клубу Аліссон. 19-річний бразилець лише за день до матчу офіційно став гравцем "Шахтаря", не провів з командою жодного тренування. Але його кинули в м'ясорубку, коли команді конче потрібно було здобувати ігрові очки.

В останню десятихвилинку "Карпати" змогли відсунути гру від своїх воріт та перевести суперництво у середину поля. А на 82-й хвилині львів'яни мали дуже непоганий момент. Удар Шаха Різник відбив перед собою, але встиг піднятися і зафіксувати м'яч, не дозволивши суперникам зіграти на добиванні.

Останні хвилини пройшли в масованих атаках "Шахтаря". Втім м'яч у воротах так і не опинився.

Таким чином, у вівторок, 11 березня, коли в УПЛ зіграв свої матчі квартет лідерів, перемогу змогла здобути лише "Олександрія". "Динамо" та "Шахтар" – втратили по два очки, а "Полісся" взагалі зазнало нищівної поразки.

У таблиці УПЛ продовжують лідирувати кияни – 51 бал. "Олександрія" (47 очок) наблизилась до "Динамо" та знову відірвалась від "Шахтаря". "Гірники", маючи в активі 41 пункт, тепер відстають від підопічних Ротаня на 6 балів, а від команди Шовковського – на 10. "Полісся" (34 очки) може втратити четверту сходинку, якщо в суботу "Кривбас" (32 очки) вдало зіграє проти "Лівого Берега".