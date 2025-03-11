"Динамо" втратило очки з "Зорею", "Верес" розбив "Полісся": сенсаційні осічки лідерів УПЛ

Два поєдинки 21-го туру паралельно відбулися в українській Прем'єр-лізі. У Києві "Динамо" грало з луганською "Зорею". А в Рівному місцевий "Верес" приймав житомирське "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

УПЛ, 21-й тур

"Динамо" – "Зоря" – 2:2

Голи: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будківський, 2, Джордан, 9

"Верес" – "Полісся" – 5:1

Голи: Степанюк, 13, 45, Дахновський, 58, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батіста, 33

"Динамо" заборонило участь у поєдинку шістьом футболістам "Зорі", які належать столичному клубу, а за луганський грають на правах оренди. Але це мало допомогло команді Олександра Шовковського. Виникає лише запитання, як би завершилась гра, якби ці футболісти мали змогу вийти на поле.

Події в матчі стали розвиватися дуже швидко. Луганці зусиллями Будківського відкрили рахунок вже на 2-й хвилині. Втім Ванат на 5-й зрівняв положення. Але знову ж таки ненадового. 9-та хвилина принесла другий успіх "Зорі", коли відзначився Джордан.

Далі динамівці тиснули, намагаючись врятувати гру. Але без особливої гостроти. "Зоря" відбивалась та навіть мала шанс забити втретє, коли на 57-й хвилині у відрив втік Мічін.

Зрештою динамівцям вдалося зрівняти результат, після красивого удару головою 19-річного Пономаренка. Щось більше кияни зробити не змогли.

У Рівному "Полісся" теж пропустило від "Вереса" достатньо швидко. Нападник господарів Степанюк на 13-й хвилині точно пробив головою в кут воріт. Проте Батіста відновив рівновагу. І все ж "Поліссю" не вдалося піти на перерву без другого пропущеного гола. Степанюк отримав точний пас на межі штрафного майданчика і прицільним ударом знову вивів "Верес" уперед.

До середини другого тайму рівняни забили ще два голи: відзначились Дахновський та Гайдучик. А за дві хвилини до кінця основного часу п'ятий м'яч "Вереса" записав на свій рахунок захисник Шевченко. У підсумку – 5:1. Футболісти "Полісся" поїдуть у збірну України не в найкращому настрої.