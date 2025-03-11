ua en ru
Вт, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Олександрія" з дублем найкращого бомбардира розбила "Оболонь" в УПЛ

Олександрія, Вівторок 11 березня 2025 14:56
UA EN RU
"Олександрія" з дублем найкращого бомбардира розбила "Оболонь" в УПЛ Фото: "Олександрія" не мала проблем у матчі зі столичною командою (ФК "Олександрія")
Автор: Андрій Костенко

"Олександрія" вдома зустрічалась зі столичною "Оболонню" в матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

УПЛ, 21-й тур

"Олександрія" – "Оболонь" – 4:0

Голи: Філіппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндіка, 90

Що таке абсолютне домінування команда Руслана Ротаня показала вже в першому таймі. Йшла 20-та хвилина гри, а рахунок вже був 2:0 на користь господарів. Спочатку, після помилки захисників столичного клубу свій дев'ятий гол в УПЛ забив найкращий снайпер "Олександрії" Олександр Філіппов. А через три хвилини перевагу подвоїв Безерра, який добив м'яч у ворота після відскоку.

Гра фактично була зроблена, але "Олександрія" атакувала, хоча вже більше за інерцією. У шокованої невдачею перших хвилин "Оболоні" не виходило взагалі нічого.

Під завісу тайму інерція "Олександрії" призвела до третього взяття воріт. Знову начудили біла власних воріт оборонці киян, цим скористався Філіппов, який оформив дубль.

За такого перебігу подій на другий тайм вже можна було не виходити. Зрештою, він і став у більшій мірі формальністю. Ротань скористався ситуацією та перевірив у справі футболістів резерву.

Щодо подій на полі, ще на початку другої половини "Олександрія" організувала феєричну атаку з трьома небезпечними ударами, два з яких перевірили на міцність каркас воріт. А вже в кінці провела четвертий м'яч: красенем-голом у дев'ятку з-за меж штрафного відзначився Ндіка.

Раніше "Динамо" забанило шістьох футболістів "Зорі" перед поєдинком з луганцями в УПЛ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Александрия Оболонь
NEWS
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
DAILY
Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Від слів до справи. Із чим Україна і США підійшли до переговорів у Саудівській Аравії