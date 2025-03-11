"Олександрія" з дублем найкращого бомбардира розбила "Оболонь" в УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

УПЛ, 21-й тур

"Олександрія" – "Оболонь" – 4:0

Голи: Філіппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндіка, 90

Що таке абсолютне домінування команда Руслана Ротаня показала вже в першому таймі. Йшла 20-та хвилина гри, а рахунок вже був 2:0 на користь господарів. Спочатку, після помилки захисників столичного клубу свій дев'ятий гол в УПЛ забив найкращий снайпер "Олександрії" Олександр Філіппов. А через три хвилини перевагу подвоїв Безерра, який добив м'яч у ворота після відскоку.

Гра фактично була зроблена, але "Олександрія" атакувала, хоча вже більше за інерцією. У шокованої невдачею перших хвилин "Оболоні" не виходило взагалі нічого.

Під завісу тайму інерція "Олександрії" призвела до третього взяття воріт. Знову начудили біла власних воріт оборонці киян, цим скористався Філіппов, який оформив дубль.

За такого перебігу подій на другий тайм вже можна було не виходити. Зрештою, він і став у більшій мірі формальністю. Ротань скористався ситуацією та перевірив у справі футболістів резерву.

Щодо подій на полі, ще на початку другої половини "Олександрія" організувала феєричну атаку з трьома небезпечними ударами, два з яких перевірили на міцність каркас воріт. А вже в кінці провела четвертий м'яч: красенем-голом у дев'ятку з-за меж штрафного відзначився Ндіка.