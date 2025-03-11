УПЛ: "Шахтер" с дебютом ценного новичка не сумел одолеть "Карпаты"

УПЛ, 21-й тур

"Карпаты" - "Шахтер" - 0:0

Футболисты "Шахтера" выходя на игру знали о потере очков "Динамо". В матче первого круга "горняки" довольно легко справились с "Карпатами", разбив соперника со счетом - 5:2.

В принципе, за время первого тайма отчетной игры футболисты Марино Пушича могли тоже забить не менее пяти. Чемпионы владели преимуществом, много и остро атаковали. Моменты создавали Судаков, Эгиналду, Азаров, Кевин, Швед. Каждый из них мог забивать, но на пути неизменно становился голкипер хозяев Кинарейкин. Благодаря его уверенной игре "Карпаты" устояли до перерыва.

Относительно атакующих футболистов львовян, Бруниньо, Костенко, Краснопир пытались что-то придумать, но переиграть опытную оборону чемпионов не могли.

Второй тайм картину игры не изменил, разве что "Шахтер" стал действовать еще острее. Правда и "Карпатам" время от времени уже удавалось создать моменты у ворот гостей. Очень эффектной была атака на 59-й минуте, когда Костенко после паса Бабогло пробил в падении через себя. Но это были лишь эпизоды. В целом преимущество "горняков" не вызывало сомнений и шансов на взятие ворот у них было намного больше.

На 65-й минуте Пушич сделал тройную замену. На поле вышли Бондаренко, Элиас и свежий новичок донецкого клуба Алиссон. 19-летний бразилец лишь за день до матча официально стал игроком "Шахтера", не провел с командой ни одной тренировки. Но его бросили в мясорубку, когда команде очень нужно было добывать игровые очки.

В последнюю десятиминутку "Карпаты" смогли отодвинуть игру от своих ворот и перевести соперничество в середину поля. А на 82-й минуте львовяне имели очень неплохой момент. Удар Шаха Ризнык отбил перед собой, но успел подняться и зафиксировать мяч, не позволив соперникам сыграть на добивании.

Последние минуты прошли в массированных атаках "Шахтера". Впрочем мяч в воротах так и не оказался.

Таким образом, во вторник, 11 марта, когда в УПЛ сыграл свои матчи квартет лидеров, победу смогла одержать только "Александрия"."Динамо" и "Шахтер" - потеряли по два очка, а "Полесье" вообще потерпело сокрушительное поражение.

В таблице УПЛ продолжают лидировать киевляне - 51 балл. "Александрия" (47 очков) приблизилась к "Динамо" и снова оторвалась от "Шахтера". "Горняки", имея в активе 41 пункт, теперь отстают от подопечных Ротаня на 6 баллов, а от команды Шовковского - на 10. "Полесье" (34 очка) может потерять четвертую строчку, если в субботу "Кривбасс" (32 очка) удачно сыграет против "Левого Берега".