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"Шахтар" – "Аталанта": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Гельзенкірхен, Понеділок 30 вересня 2024 11:25
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"Шахтар" – "Аталанта": де дивитися матч Ліги чемпіонів Фото: Педрінью та інші "гірники" протистоятимуть "Богині" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" протистоятиме "Аталанті" з італійського Бергамо в другому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" – "Аталанта" відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 2 жовтня. Поєдинок прийме "Фельтінс-Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Транслювати матчі "гірників" у Лізі чемпіонів у цифровому мовленні T2 не будуть. Усі поєдинки загального етапу головного єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. У прямому ефірі матч буде доступний в передплатах "Максимальна" та "Спорт".

Перед поєдинком "Шахтаря" проти "Богині" в Юнацькій лізі УЄФА зустрінуться команди U-19. Цей матч безкоштовно можна переглянути на телеканалі "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 і кабельних мережах. Стартовий свисток поєдинку запланований на 15:00.

У стартовому турі Ліги чемпіонів "гірники" розписали нульову нічию з італійською "Болоньєю". У дебюті зустрічі Георгій Судаков не реалізував одинадцятиметровий. Натомість "Аталанта" з тим же рахунком завершила протистояння з лондонським "Арсеналом".

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Аталанти" перед Лігою чемпіонів.

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