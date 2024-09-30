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"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч Лиги чемпионов

Гельзенкирхен, Понедельник 30 сентября 2024 11:25
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"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: Педриньо и другие "горняки" будут противостоять "Богини" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" будет противостоять "Аталанте" из итальянского Бергамо во втором туре основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в немецком Гельзенкирхене 2 октября. Поединок примет "Фельтинс-Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Транслировать матчи "горняков" в Лиге чемпионов в цифровом вещании T2 не будут. Все поединки общего этапа главного еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. В прямом эфире матч будет доступен в подписках "Максимальная" и "Спорт".

Перед поединком "Шахтера" против "Богини" в Юношеской лиге УЕФА встретятся команды U-19. Этот матч бесплатно можно посмотреть на телеканале "MEGOGO Спорт" в цифровом вещании T2 и кабельных сетях. Стартовый свисток поединка намечен на 15:00.

В стартовом туре Лиги чемпионов "горняки" расписали нулевую ничью с итальянской "Болоньей". В дебюте встречи Георгий Судаков не реализовал одиннадцатиметровый. "Аталанта" с тем же счетом завершила противостояние с лондонским "Арсеналом".

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

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