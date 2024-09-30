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"Шахтар" – "Аталанта": фартовий рефері судитиме матч Ліги чемпіонів

Гельзенкірхен, Понеділок 30 вересня 2024 15:01
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"Шахтар" – "Аталанта": фартовий рефері судитиме матч Ліги чемпіонів Фото: Тарас Степаненко грав проти "Богині" 5 років тому (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначить бригаду арбітрів із Португалії на матч основного раунду Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і "Аталантою" з італійського Бергамо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Шахтар" – "Аталанта" відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 2 жовтня. Поєдинок прийме "Фельтінс-Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Юрист із Браги Жуан Піньєйру буде головним суддею поєдинку. Арбітр ФІФА з восьмирічним стажем 5 разів перетинався з українськими командами та зафіксував перемоги збірної України та вітчизняної молодіжки, а також розгром "Шахтарем" німецького РБ "Лейпциг" (4:1) на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

Лайнсменами будуть співвітчизники Піньєйру – Бруну Жезуш і Лусіано Майя. Четвертим арбітром став португалець Жуан Гонсалвеш. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме Тьягу Мартінш і німецький суддя Бастіан Данкерт.

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Маріно Пушіча непереконливо стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 13 очок після восьми турів.

"Шахтар" розпочав чемпіонат із розгрому полтавської "Ворскли" (5:0). Утім, потім програв житомирському "Поліссю" (0:1), а після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом" поступився "Олександрії" (3:4). Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через тривалу повітряну тривогу, а в наступному розгромили львівські "Карпати" (5:2).

Після нульової нічиєї з італійською "Болоньєю" в Лізі чемпіонів "Шахтар" розтрощив київську "Оболонь" (4:0) в чемпіонаті України. Однак, у 8-му турі підопічні Пушіча розійшлися миром із рівненським "Вересом" (1:1).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Аталанти" перед Лігою чемпіонів.

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