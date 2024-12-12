Шахрайка виманила мільйон гривень в дружини полоненого захисника "Азовсталі"

Підозрювана обіцяла родичам військовополонених та зниклих безвісти допомогти повернути їхніх близьких додому. За "прискорення" цього процесу вона вимагала значні суми грошей.

В одному з таких випадків вона стверджувала, що має зв’язки в адміністрації російської тюрми, де утримують українського військового. Використовуючи емоційний стан дружини полоненого, підозрювана маніпулювала її страхами та навіть погрожувала негативними наслідками для її чоловіка у разі відмови сплатити гроші.

Затримання відбулося під час передачі частини коштів. У ході обшуків у шахрайки вилучили мобільний телефон, банківські картки та інші докази, які підтверджують її злочинну діяльність.

Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України. Підозрюваній інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).