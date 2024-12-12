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Шахрайка виманила мільйон гривень в дружини полоненого захисника "Азовсталі"

Фото: Шахрайка виманювала гроші у дружини військового (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Правоохоронці затримали мешканку Київської області, яка шахрайським шляхом отримала майже мільйон гривень від дружини захисника "Азовсталі", який перебуває у полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Підозрювана обіцяла родичам військовополонених та зниклих безвісти допомогти повернути їхніх близьких додому. За "прискорення" цього процесу вона вимагала значні суми грошей.

В одному з таких випадків вона стверджувала, що має зв’язки в адміністрації російської тюрми, де утримують українського військового. Використовуючи емоційний стан дружини полоненого, підозрювана маніпулювала її страхами та навіть погрожувала негативними наслідками для її чоловіка у разі відмови сплатити гроші.

Затримання відбулося під час передачі частини коштів. У ході обшуків у шахрайки вилучили мобільний телефон, банківські картки та інші докази, які підтверджують її злочинну діяльність.

Досудове розслідування здійснює Служба безпеки України. Підозрюваній інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Раніше РБК-Україна розповідало, що одним із найбільш поширених методів шахрайства в Україні є виманювання грошей через інтернет. Правоохоронці нагадали українцям правила безпеки, які допоможуть вберегтися від шахраїв.

Також ми розповідали про те, що таке кіберсталкінг та як впевнитися у тому, що хтось із ваших інтернет-друзів не є шахраєм.

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